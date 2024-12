Zukunft des Friseurhandwerks im Fokus

Von: mk

Bozen – Kürzlich kamen die Mitglieder der Berufsgemeinschaft der Friseurinnen und Friseure im lvh im Rahmen ihrer Jahresversammlung zusammen, um über aktuelle Herausforderungen und zukunftsweisende Themen zu sprechen.

Obmann Urban Unterweger eröffnete die Veranstaltung mit einem Rückblick auf die Aktivitäten des vergangenen Jahres und einer Vorstellung der Schwerpunkte für 2025.

Besonders betonte er die Bedeutung der Nachwuchsförderung, etwa im Hinblick auf die „Abenteuer Handwerk“ im Mai in Meran und die WorldSkills Italy im September, sowie die Relevanz einer modernen Ausrichtung von Friseursalons. „Unser Fokus liegt darauf, die nächste Generation für unser Handwerk zu begeistern und ihnen eine starke Basis für ihre berufliche Zukunft zu bieten“, unterstrich Unterweger.

Moderner Friseursalon als Schlüssel zur Zukunft

Coach Christian Funk gab in seinem Vortrag im Rahmen des Projekts „DER Salon der Zukunft“ spannende Impulse. „Ein moderner Friseursalon muss gleichermaßen für Mitarbeitende und Kundschaft attraktiv sein“, erklärte Funk. Er hob hervor, wie wichtig es ist, dass Mitarbeitende aktiv an der Gestaltung ihres Arbeitsplatzes teilhaben und so eine Wohlfühlatmosphäre schaffen.

Themenschwerpunkte der Veranstaltung

Neben dem Ausblick auf bevorstehende Events und die Förderung der Berufsausbildung stand auch der neue territoriale Zusatzkollektivvertrag im Fokus. lvh-Direktor Walter Pöhl hob die Relevanz dieses Vertrags hervor, der unter anderem eine territoriale Zulage, eine Erhöhung des Pensionsfondsbeitrags sowie zusätzliche Freistellungen für Gewaltopfer vorsieht. Zudem wurden steuerliche Aspekte und die Zusammenarbeit zwischen Arbeitgebern und Berufsschulen thematisiert.

Inspirierende Podiumsdiskussion

Ein Highlight der Versammlung war die Podiumsdiskussion mit hochkarätigen Gästen. Diskutiert wurden unter anderem steuerliche Herausforderungen, der Einfluss von Social Media auf Friseursalons und die Zukunft der Branche. Armin Wenter, Hairstylist und Branchenkenner, beleuchtete die potenziellen Veränderungen durch steigende Kosten und den Fachkräftemangel, während Bettina Manfra, Social Media Expertin und Miss Südtirol 2017, die Bedeutung von Social Media für die Positionierung eines Salons betonte.

Blick nach vorne

Mit praxisnahen Vorträgen und einer inspirierenden Diskussion gelang es der Jahresversammlung, wichtige Impulse für die Zukunft der Friseurbranche zu setzen. Die Veranstaltung verdeutlichte, wie entscheidend Innovation, Zusammenarbeit und der Fokus auf die Bedürfnisse von Mitarbeitenden und Kunden für die langfristige Wettbewerbsfähigkeit eines Salons sind. Der lvh setzt damit weiterhin auf starke Unterstützung für das Friseurhandwerk in Südtirol.