Anmeldung zur Career Fair ist ab sofort möglich

Zukunft trifft Talent

Montag, 15. September 2025 | 15:49 Uhr
Career-Fair-unibz-by-Matteo-Vegetti_3
unibz/Matteo-Vegetti
Von: luk

Bozen – Am Donnerstag, dem 16. Oktober 2025, öffnet die Freie Universität Bozen von 13.00 bis 17.00 Uhr die Türen am Campus Bozen Zentrum für die Career Fair 2025 – das wichtigste Recruiting-Event für Studierende und Absolvent:innen in der Provinz. 70 Unternehmen, Institutionen und Verbände treffen hier auf junge Talente. Das Ziel: Karrieren zu starten, Perspektiven zu eröffnen und berufliche Netzwerke aufzubauen. Die Anmeldung für Teilnehmer:innen ist ab sofort möglich.

Die vom Career Service der unibz organisierte Karrieremesse eröffnet Studierenden und Absolvent:innen die Chance, direkt mit potenziellen Arbeitgebern in Kontakt zu treten. Ob Praktikum, Abschlussarbeit in Zusammenarbeit mit einem Unternehmen oder konkretes Jobangebot – die Career Fair schafft den idealen Rahmen für persönliche Gespräche, gezielte Informationen und konkrete Einstiegsmöglichkeiten ins Berufsleben.

„Wir möchten unseren Studierenden die Gelegenheit bieten, schon während des Studiums in direkten Austausch mit der Arbeitswelt zu treten, wertvolle Einblicke zu gewinnen und ein eigenes Netzwerk aufzubauen“, erklärt Iris Tappeiner, Leiterin des Career Service der unibz. „Gleichzeitig bietet die Veranstaltung Unternehmen und Institutionen die Chance, motivierte und qualifizierte Nachwuchskräfte kennenzulernen – ein Gewinn für beide Seiten.“

Die Career Fair richtet sich nicht nur an Studierende und Absolvent:innen der Freien Universität Bozen, sondern steht auch Interessierten anderer Universitäten offen. Für Unternehmen der Region ist sie zudem ein wichtiges Instrument im Kampf gegen den Fachkräftemangel und die Abwanderung junger Talente. Die Karrieremesse findet bereits zum vierten Mal statt und hat sich inzwischen als größte Recruiting-Veranstaltung für Studierende und Absolvent:innen in Südtirol etabliert. Sie fördert den direkten Austausch zwischen Ausbildung und Arbeitswelt.

Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung jedoch erforderlich – entweder im Vorfeld oder am Veranstaltungstag selbst. Um Wartezeiten zu vermeiden, wird eine frühzeitige Online-Registrierung empfohlen: https://bit.ly/CareerFair25_Iscrizioni

