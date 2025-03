Zukunftsorientierte Weichenstellung

Von: mk

Kiens – Die lvh-Ortsversammlung in Kiens bot einen umfassenden Rückblick auf die vergangenen Projekte und richtete zugleich den Fokus auf künftige Herausforderungen und Chancen für das örtliche Handwerk.

lvh-Ortsobmann Ulrich Weger zog währender Veranstaltung eine positive Bilanz über die jüngsten Initiativen, darunter die Schilderaktion in der Handwerkerzone, die in Zusammenarbeit mit der Gemeinde umgesetzt wurde. Dieses Projekt unterstreicht die Bedeutung einer engen Kooperation zwischen Wirtschaft und Verwaltung, um optimale Rahmenbedingungen für die Handwerksbetriebe zu schaffen.

Ein zentraler Punkt der Versammlung war die Präsentation der Bezirksaktivitäten durch lvh-Bezirksobmann Davide Complojer. Er erinnerte an erfolgreiche Veranstaltungen wie „Meet & Greet“, die Bezirksversammlung in Antholz, die „KidsAcademy“ und den „Skillsday“. Gleichzeitig appellierte er an die Mitglieder, sich aktiv an den anstehenden Gemeindewahlen zu beteiligen, um die Interessen des Handwerks auf politischer Ebene zu vertreten.

Mit Blick auf die Zukunft wurde „Abenteuer Handwerk“, das größte Projekt des Jahres 2025, besonders hervorgehoben. Die Veranstaltung, die im Mai stattfindet, soll jungen Menschen die vielfältigen Berufsmöglichkeiten im Handwerk näherbringen. Complojer rief alle Anwesenden zur aktiven Mitarbeit auf, um dieses wichtige Nachwuchsprojekt mitzugestalten.

Ester Demetz, lvh-Büroleiterin für Berufe und Bezirke, informierte über aktuelle Themen und betonte die große Bandbreite an spezialisierten Dienstleistungen, die der Verband sowohl auf Bezirks- als auch auf Landesebene anbietet. Sie ermutigte die Mitglieder, diese Möglichkeiten stärker zu nutzen.

Auch auf kommunaler Ebene gab es Neuigkeiten: Gemeindereferent Matthias Falkensteiner erklärte, dass der Gemeindeentwicklungsplan (GEP) kurz vor der Verabschiedung stehe. Besonders erfreulich sei die Berücksichtigung zusätzlicher Flächen für die Ansiedlung von Handwerksbetrieben, was die Zukunftsperspektiven für die Wirtschaft in Kiens weiter verbessert. Er lobte zudem die hohe Qualität und Innovationskraft der örtlichen Unternehmen.

Ein bedeutender Moment der Versammlung war der Rücktritt von lvh-Ortsobmann Ulrich Weger, der sich beruflich neu orientiert. Für sein jahrelanges Engagement wurde ihm herzlich gedankt. Bis zu den regulären Neuwahlen 2028 übernimmt nun der bisherige lvh-Vizeortsobmann Lukas Leimegger die Leitung der Ortsgruppe.

Mit einer Mischung aus Rückblick, Zukunftsplanung und personellen Weichenstellungen zeigte die Ortsversammlung einmal mehr, wie wichtig das Handwerk als Wirtschafts- und Innovationsmotor für Kiens ist.