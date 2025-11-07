Zum Tag des Kachelofens: “Weiche, tiefe und gleichmäßige Hitze

Von: luk

In Zeiten, in denen Heizsysteme plötzlich Weltpolitik werden, wirkt ein Ofen aus Keramik wie ein Anachronismus. Und doch stehen Menschen wieder davor, legen Holz ein, warten auf knisternde Glut. Nicht aus Nostalgie, sondern aus Überzeugung: Wärme muss wieder etwas mit Nähe zu tun haben. Mit Verantwortung. Mit Ruhe. Das schreibt der Südtiroler Handwerkerverband in einer Aussendung anlässlich des Tages des Kachelofens am 7. November.

Es sei ein Datum, das man beiläufig überlesen könnte – wäre da nicht die Frage, die immer mehr Haushalte beschäftigt: Wie heizen wir morgen, so der lvh.

Ein System, das nicht schreit

“Kachelöfen sind leise. Sie brauchen keine App, kein 5G-Signal und keine komplexen Lieferketten. Sie funktionieren, wenn andere Systeme versagen. Ein Kachelofen nutzt Holz als erneuerbaren Energieträger, verbrennt CO₂-neutral und funktioniert auch bei Stromausfall“, erklärt Christian Gross, Obmann der Hafner/innen im lvh. “Es ist nicht nur ein Satz über Technik. Es ist ein Satz über Kontrolle in einer Zeit, in der alles wankt: Energiekosten, Versorgungssicherheit, Vertrauen.”

Nachhaltigkeit, bevor das Wort erfunden wurde

“Holz wächst vor Ort, nicht in geopolitischen Spannungszonen. Es riecht nach Wald, nicht nach Tanker. Wer einen Kachelofen betreibt, sieht die Ressource, die er verwendet – Scheit für Scheit. Keine Zahlen im Display, sondern ein reales Maß. Die Initiative zum Tag des Kachelofens bringt es auf den Punkt: Wärme aus Holz ist ein Kreislauf – keiner Verbrennung, sondern der Rückkehr”, so der lvh.

Wärme, die der Körper versteht

Und weiter: Ein Kachelofen strahle nicht nur Wärme aus. Er beruhige. “Die Hitze ist weich, tief und gleichmäßig. Allergiker und Rheumapatienten profitieren davon. Psychologisch betrachtet: Auch Menschen, die genug haben von lautem Leben. Denn Strahlungswärme fühlt sich anders an als Luft, die aus Lüftungsschlitzen drückt. Sie ist kein Produkt – sie ist eine Atmosphäre.”

Echtes Handwerk statt Massenware

Ein Kachelofen entsteht nicht in einer Fabrik, sondern in Werkstätten. In Gesprächen. In Grundrissen. Er wird geplant, gesetzt, verputzt, poliert – Stück für Stück. Das schafft lokale Wertschöpfung, regionale Kreisläufe, Fachwissen, das bleibt. Aber: „Damit ein Kachelofen optimal funktioniert, braucht es Fachleute“, erklärt Gross. „Falsches Holz, falscher Aufbau, falscher Betrieb – schon ist aus einer nachhaltigen Lösung eine schlechte Idee geworden. Der Unterschied ist Handwerk“, unterstreicht der Obmann.

Ein Feuer, das nicht brennt, sondern begleitet

Richtiges Anzünden – von oben, mit trockenem Holz, kein Müll, keine Lackreste – sorgt dafür, dass Rauch nicht entsteht, sondern Wärme. “Moderne Öfen stoßen heute bis zu 90 Prozent weniger Emissionen aus als alte Feuerstätten. Während andere Heizsysteme Geräusche machen, blinkende Lichter haben, mit Software-Updates kämpfen, macht ein Kachelofen: nichts”, so der Handwerkerverband.