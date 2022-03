Zweiter “Euregio Talk”: Arbeit und Ausbildung im Fokus

Bozen – Europäische Integration, territoriale und grenzüberschreitende Zusammenarbeit sind die Hauptthemen einer Reihe von Webinaren in deutscher und italienischer Sprache mit dem Titel “Euregio Talk“, die im vergangenen Februar mit einer ersten Veranstaltung zum Thema “Territoriale Kohäsion: Mobilität und Klimawandel” begonnen hat.

Am gestrigen Mittwoch stand das Thema “Sozialer Zusammenhalt und Bildung – Europa den Bürgern näherbringen” im Fokus des zweiten “Euregio Talks”. Nach der Einführung durch Elisa Bertò (Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino) präsentierten die Führungskräfte der Arbeitsbehörden der drei Länder Abteilungsdirektor Stefan Luther (Südtirol), Alfred Lercher (Leiter des Arbeitsmarktservice AMS Tirol) und Stefania Terlizzi (Leiterin der Agentur für Arbeit des Trentino) die Erfahrungen der drei Länder in Bezug auf den Arbeitsmarkt und die Aus- und Weiterbildung und zogen eine Bilanz der EU-Politik des sozialen Zusammenhalts. Moderiert wurde das Online Webinar von Matteo Borzaga (Universität Trient). Im Rahmen der zweiten Veranstaltung wurden auch “Beste-Praxis-Beispiele” aus den drei Ländern ausgetauscht und es wurde über Lösungen und neue Projekte nachgedacht. Die Diskussion, die wiederum auf großes Interesse gestoßen ist, verdeutlichte die Stärken und die Möglichkeiten der Zusammenarbeit zwischen den drei Euregio-Gebieten bei Arbeitsmarkt und Ausbildung.

Dritter “Euregio-Talk” und Abschlusskonferenz

Die Veranstaltungsreihe, die mit einer wissenschaftliche Tagung im Juni abgeschlossen wird, wird von der Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino, der Fondazione Museo Storico des Trentino, von Eurac Research (Institut für vergleichenden Föderalismus und Center for Autonomy Experience) sowie der Universität Innsbruck anlässlich der 50 Jahre Zweites Autonomiestatut organisiert.

Der dritte und letzte Online-Talk findet am 27. April 2022 zum Thema “Wirtschaftlicher Zusammenhalt und Tourismus – Ein intelligenteres Europa” statt. Die abschließende Konferenz ist für den 13. Juni 2022 in der Sala delle Marangonerie im Castello del Buonconsiglio in Trient geplant.