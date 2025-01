Zwischen Feuer und Kugeln: Südtiroler Löschroboter in der Ukraine im Einsatz

Von: mk

Bozen – EmiControls, ein Südtiroler Unternehmen und führend in innovativen Lösungen für die Brandbekämpfung mit Wassernebeltechnologie, hat kürzlich in Zusammenarbeit mit seinem lokalen Partner einen TAF-Brandbekämpfungsroboter an die ukrainischen Feuerwehrleute geliefert. Dieser Schritt ist von entscheidender Bedeutung, um die Sicherheit der Einsatzkräfte vor Ort im Kriegsgebiet zu verbessern, wo bisher bereits über 100 Feuerwehrleute ihr Leben verloren haben und viele weitere verletzt wurden.

Innovative Technologie für erhöhte Sicherheit

Der Löschroboter TAF AirCore ist speziell für anspruchsvolle Szenarien entwickelt. Seine modulare Bauweise und die Möglichkeit zur Fernbedienung machen den TAF AirCore besonders geeignet für Einsätze in Krisengebieten.

Der Roboter, ausgestattet mit Wärmebild- und hochauflösenden Kameras, ermöglicht den Feuerwehrleuten den Einsatz aus einer sicheren Entfernung von bis zu 300 Metern. So können sie sich vor Gefahren wie Bränden, Explosionen und Schusswaffen schützen – Risiken, die in Konfliktgebieten allgegenwärtig sind.

Ziel ist es, die Arbeit von Feuerwehrkräften zu unterstützen und ihre Sicherheit in extremen Einsatzbedingungen zu erhöhen. Der Einsatz von Wassernebel ermöglicht es nicht nur Feuer gezielt zu bekämpfen, sondern auch Gas oder Rauch niederzuschlagen oder Fluchtwege zu schaffen. Die Hilfe für Opfer kann gewährleistet werden, ohne dabei weitere Menschenleben zu gefährden.

Internationale Zusammenarbeit zum Einsatz in der Ukraine

EmiControls hat seinen Sitz in Bozen und ist Teil der TechnoAlpin-Holding. Das Unternehmen entwickelt Lösungen für die Brandbekämpfung, Staubniederschlagung, sowie Geruchskontrolle, mit Wassernebeltechnologie, die weltweit zum Einsatz kommen.

Der Löschroboter TAF AirCore, welcher über Magirus GmbH vertrieben wird, basiert auf der Idee, Wassernebel mit Hilfe eines durch eine Turbine erzeugten Luftstrahls auf mobilem Unterbau zu verteilen und dabei Feuer effizienter zu löschen.

Martin Eppacher, CEO von EmiControls, erklärt: „Unser Ziel ist es, innovative Technologien bereitzustellen, die Menschen in gefährlichen Situationen schützen und die Arbeit von Einsatzkräften erleichtern.“

Die Übergabe des hochmodernen Geräts an den Zivilschutz der Ukraine (DSNS) fand in einer feierlichen Zeremonie statt, an der auch die deutsche Entwicklungsministerin Svenja Schulze teilnahm.