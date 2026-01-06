Aktuelle Seite: Home > Chronik > 1.000 Kilometer Stau im Großraum Paris wegen Schnee
Paris präsentiert sich dieser Tage verschneit

1.000 Kilometer Stau im Großraum Paris wegen Schnee

Dienstag, 06. Januar 2026 | 00:13 Uhr
Paris präsentiert sich dieser Tage verschneit
APA/APA/AFP/CHRISTOPHE DELATTRE
Von: APA/dpa

Das Winterwetter hat im Großraum Paris mehr als 1.000 Kilometern Stau verursacht. Die Marke wurde laut dem Verkehrsdienst Sytadin am späten Nachmittag des Montag überschritten. Im Schnitt sind die Staus in der Region zu dieser Tageszeit insgesamt nur etwa 250 Kilometer lang. Im Verlauf des Abends nahm die Stau-Länge wieder ab. Zwischenzeitlich war der Busverkehr unterbrochen, wie die Verkehrsbetriebe RATP mitteilten. Auch auf regionalen Bahnstrecken gab es Störungen.

Für Autofahrerinnen und Autofahrer in der Region gab es wegen der widrigen Wetterbedingungen ein strengeres Tempolimit: Sie durften nach einer Anordnung der Pariser Polizeipräfektur höchstens 80 Kilometer pro Stunde fahren. Schneefall und Eis hatten auch den Nordwesten Frankreichs – die Normandie und Bretagne – fest im Griff. Auch dort kam es zu Verkehrsstörungen.

Busverkehr in Paris unterbrochen

Die Wetterbedingungen hatten auch Auswirkungen für den Flugverkehr, da die Zahl der Flüge an den Flughäfen Charles des Gaulle und Orly bis in den Abend hinein um 15 Prozent reduziert werden musste, wie der französische Verkehrsminister Philippe Tabarot mitteilte. Grund dafür sei, dass die Start- und Landebahnen geräumt und die Flugzeuge enteist werden müssten.

Die Schneedecke in der französischen Hauptstadt sorgte aber nicht nur für Ärger, sondern auch für Vergnügen: Bei der berühmten Basilika Sacré-Coeur, die sich auf dem Montmartre-Hügel befindet, bestaunten Passanten einen Skifahrer, der die Steigung für eine Abfahrt inklusive Sprung nutzte.

