110.000ster Teilnehmer an Landesfeuerwehrschule

Dienstag, 23. Dezember 2025 | 13:44 Uhr
110.000ster Teilnehmer an der Landesfeuerwehrschule Südtirol
Osele/LFV Südtirol
Vilpian – Die Landesfeuerwehrschule Südtirol hat in dieser Woche einen besonderen Meilenstein erreicht: Seit ihrer Gründung im Jahr 1966 wurden dort mehr als 110.000 Feuerwehrleute aus- und weitergebildet. Der 110.000ste Teilnehmer wurde nun im Rahmen eines Lehrgangs offiziell begrüßt.

Peter Ladurner, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Gratsch, nahm am Kurs „Leitung einer Feuerwehr“ teil und wurde dabei als 110.000ster Lehrgangsteilnehmer ausgezeichnet. Landesfeuerwehrpräsident Martin Künig und Schulleiter Christoph Oberhollenzer gratulierten ihm persönlich und überreichten ein kleines Geschenk.

Die Landesfeuerwehrschule in Vilpian bietet derzeit rund 50 unterschiedliche Lehrgänge an – von der Grundausbildung bis zu spezialisierten Fortbildungen für Führungskräfte. Jährlich nutzen durchschnittlich mehr als 3.000 Feuerwehrleute aus ganz Südtirol dieses Angebot. Die Ausbildung findet überwiegend in der Freizeit der ehrenamtlich tätigen Feuerwehrmitglieder statt.

Seit fast sechs Jahrzehnten bildet die Landesfeuerwehrschule damit das Rückgrat der feuerwehrtechnischen Aus- und Weiterbildung im Land. Die kontinuierliche Qualifizierung gilt als zentraler Faktor für die Einsatzfähigkeit der Freiwilligen Feuerwehren und damit für die Sicherheit der Bevölkerung.

Mit dem Erreichen der Marke von 110.000 ausgebildeten Teilnehmern unterstreicht die Landesfeuerwehrschule ihre Bedeutung als feste Institution im Südtiroler Feuerwehrwesen.

Bezirk: Überetsch/Unterland

