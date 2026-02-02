13.000 Euro Drogengeld in der Couch

Von: luk

Bozen – Bei einer gemeinsamen Schwerpunktaktion haben die Carabinieri und die Staatspolizei in den vergangenen Tagen gezielt gegen den Drogenhandel im Bozner Stadtteil Don Bosco vorgegangen. Im Zuge der Kontrollen wurden drei Personen angezeigt, Betäubungsmittel sowie eine größere Menge Bargeld beschlagnahmt.

An der Aktion beteiligt waren Fahnder der Carabinieri sowie der Staatspolizei. Die Ermittlungen konzentrierten sich auf ein Wohngebäude, in dem zuvor verdächtige Bewegungen im Zusammenhang mit dem Drogenhandel gemeldet worden waren.

Im Verlauf der gezielten Durchsuchungen überprüften die Ermittler mehrere nordafrikanische Staatsangehörige, die nach Einschätzung der Behörden miteinander in Verbindung stehen und im Verdacht stehen, sich dem Drogenhandel zu widmen. Dabei wurden insgesamt rund 150 Gramm Haschisch und zehn Gramm Kokain sichergestellt. Zudem fanden die Exekutivbeamten Präzisionswaagen sowie Material zum Strecken und Portionieren der Drogen.

Bei den weiteren Durchsuchungen entdeckten die Einsatzkräfte außerdem 13.000 Euro in bar, die in einem Sofa einer der kontrollierten Wohnungen versteckt waren. Nach Angaben der Ermittler handelt es sich dabei mutmaßlich um Erlöse aus dem Verkauf von Betäubungsmitteln. Der Fund unterstreiche die weiterhin hohe Rentabilität des lokalen Drogenmarktes. Außerdem zeigt der Fund, dass die Nachfrage nach Rauschmitteln in Südtirol keineswegs zu versiegen scheint.

Unterstützt wurde der Einsatz durch zwei Drogenspürhunde der Carabinieri und der Finanzwache.

Die Ermittlungen dauern an. Für alle Beschuldigten gilt bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung die Unschuldsvermutung.