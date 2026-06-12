16-Jähriger gestand Vergewaltigung von Elfjähriger

Von: apa

Ein 16-Jähriger ist in Graz in Untersuchungshaft, weil er bereits Anfang April mutmaßlich einem elfjährigen Mädchen in der Südsteiermark aufgelauert und das Kind vergewaltigt hat. Das Mädchen war laut einem Bericht der “Kleinen Zeitung” am Freitag zu Fuß unterwegs, als es der Jugendliche ansprach. Danach habe er die Elfjährige den bisher vorliegenden Ergebnissen zufolge schwer missbraucht, bestätigte Christian Kroschl, Sprecher der Staatsanwaltschaft Graz.

Zuerst sei nicht bekannt gewesen, um wen es sich beim Täter handeln könnte. Im Mai dann wurde der 16-Jährige ausgeforscht, festgenommen und in Untersuchungshaft genommen. Er soll bei den bisherigen Vernehmungen geständig gewesen sein.

Gekannt habe er sein Opfer nicht. Er sagte, er habe die Schülerin zufällig ausgewählt, weil er sie auf dem Spazierweg sah. Ein Jugendpsychiater wurde bestellt. Er soll klären, ob bei dem Beschuldigten eine psychische Störung vorliegt.