Aktuelle Seite: Home > Chronik > 16-Jähriger gestand Vergewaltigung von Elfjähriger
Der Jugendliche befindet sich seit Mai in U-Haft

16-Jähriger gestand Vergewaltigung von Elfjähriger

Freitag, 12. Juni 2026 | 17:58 Uhr
Der Jugendliche befindet sich seit Mai in U-Haft
APA/APA/ERWIN SCHERIAU/ERWIN SCHERIAU
Schriftgröße

Von: apa

Ein 16-Jähriger ist in Graz in Untersuchungshaft, weil er bereits Anfang April mutmaßlich einem elfjährigen Mädchen in der Südsteiermark aufgelauert und das Kind vergewaltigt hat. Das Mädchen war laut einem Bericht der “Kleinen Zeitung” am Freitag zu Fuß unterwegs, als es der Jugendliche ansprach. Danach habe er die Elfjährige den bisher vorliegenden Ergebnissen zufolge schwer missbraucht, bestätigte Christian Kroschl, Sprecher der Staatsanwaltschaft Graz.

Zuerst sei nicht bekannt gewesen, um wen es sich beim Täter handeln könnte. Im Mai dann wurde der 16-Jährige ausgeforscht, festgenommen und in Untersuchungshaft genommen. Er soll bei den bisherigen Vernehmungen geständig gewesen sein.

Gekannt habe er sein Opfer nicht. Er sagte, er habe die Schülerin zufällig ausgewählt, weil er sie auf dem Spazierweg sah. Ein Jugendpsychiater wurde bestellt. Er soll klären, ob bei dem Beschuldigten eine psychische Störung vorliegt.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Weg frei für die Stärkung der Lokalpolizei
Kommentare
43
Weg frei für die Stärkung der Lokalpolizei
Blechlawinen statt Idylle: Besucher strömen auch heuer auf die Dolomiten
Kommentare
33
Blechlawinen statt Idylle: Besucher strömen auch heuer auf die Dolomiten
“Selbstjustiz”: Cinzia Dal Pino zu 18 Jahren Haft verurteilt
Kommentare
21
“Selbstjustiz”: Cinzia Dal Pino zu 18 Jahren Haft verurteilt
Trump sieht schon wieder Iran-Deal nah – Teheran dementiert
19
Trump sieht schon wieder Iran-Deal nah – Teheran dementiert
Debatte um direkte Demokratie kreist um gebrochene Versprechen und Kompromissfähigkeit
14
Debatte um direkte Demokratie kreist um gebrochene Versprechen und Kompromissfähigkeit
Anzeigen
Ab morgen sind die Kabinenbahn und der Sessellift
Ab morgen sind die Kabinenbahn und der Sessellift
in Obereggen wieder täglich geöffnet
Family Day Sarntal
Family Day Sarntal
Bringt Vereine, Wirtschaft und Familien zusammen
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 