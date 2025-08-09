Aktuelle Seite: Home > Chronik > 17-Jähriger nach Schüssen in New York festgenommen
Vorfall folgt auf tödliche Schüsse Ende Juli

17-Jähriger nach Schüssen in New York festgenommen

Samstag, 09. August 2025 | 16:38 Uhr
Die Straßen in Manhattan sollen leerer werden new york
APA/APA/AFP/CHARLY TRIBALLEAU
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Drei Menschen sind mitten im Trubel des New Yorker Times Square durch Schüsse verletzt worden. Eine 18-Jährige, ein 19-Jähriger und ein 65-Jähriger befänden sich mit Schussverletzungen im Krankenhaus, berichteten US-Medien unter Berufung auf die Polizei in der Ostküstenmetropole. Sie seien in stabilem Zustand. Ein 17-Jähriger wurde festgenommen, eine Schusswaffe bereits sichergestellt.

Die Schüsse hätten sich in der Nacht auf Samstag (Ortszeit) gegen 1.20 Uhr auf dem belebten Platz im Stadtteil Manhattan ereignet. Eine 17-jährige Person sei festgenommen worden, hieß es. Den drei abgefeuerten Schüssen sei ein Streit vorausgegangen. Ob eine Verbindung zwischen der tatverdächtigen Person und den Opfern bestand, war zunächst unklar. Eine Schusswaffe sei sichergestellt worden.

Im Anschluss an den Vorfall seien Teile des Broadway und der Seventh Avenue, an deren Kreuzung der Times Square liegt, abgesperrt worden. Mehr als ein Dutzend Polizeiautos seien vor Ort gewesen.

Vorfall folgt auf tödliche Schüsse Ende Juli

Ende Juli hatte ein Mann in einem Wolkenkratzer in Manhattan vier Menschen und sich selbst erschossen. Medienberichten zufolge war es der tödlichste Angriff mit einer Schusswaffe in der Millionenmetropole seit 25 Jahren.

Schusswaffen sind in den USA leicht erhältlich und in großer Zahl im Umlauf. Nach Gewalttaten – etwa an Schulen, in Supermärkten, Nachtclubs oder bei öffentlichen Veranstaltungen – gibt es immer wieder hitzige Debatten über strengere Waffengesetze. Greifbare Fortschritte blieben bisher jedoch aus. Eine umfassende Reform scheitert seit Jahren am Widerstand der Republikaner und der mächtigen Waffenlobby.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
„Die unvermeidbaren Ausgaben fressen den Urlaub auf“
Kommentare
71
„Die unvermeidbaren Ausgaben fressen den Urlaub auf“
Lidl übernimmt Ex-MPreis-Markt in Bozen – für über 18 Mio. Euro
Kommentare
57
Lidl übernimmt Ex-MPreis-Markt in Bozen – für über 18 Mio. Euro
Seceda am Limit: Wie das Dolomitental den Ansturm bändigen will
Kommentare
52
Seceda am Limit: Wie das Dolomitental den Ansturm bändigen will
Wolfsrisse: Bauern in Mühlwald schlagen Alarm
Kommentare
49
Wolfsrisse: Bauern in Mühlwald schlagen Alarm
Bruneck: Schranke gegen Camper
Kommentare
48
Bruneck: Schranke gegen Camper
Anzeigen
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
First20:
Stylishe Bürofläche in Bozen Süd mit klarer Linie
Stylishe Bürofläche in Bozen Süd mit klarer Linie
Ready for New Work:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 