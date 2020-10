17 Neuinfektionen bei 1.002 Abstrichen

Bozen – In Südtirol waren mit Stand Dienstagvormittag 630 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Seit dem Vortag kamen bei 1.002 Abstrichen 17 Neuinfektionen hinzu, berichtete der Südtiroler Sanitätsbetrieb. 2.757 Menschen überstanden bisher die Infektionskrankheit. Die Zahl jener, die mit oder an Covid-19 verstarben, blieb bereits seit mehreren Wochen unverändert bei 292.

Zudem blieb auch die Situation in den Spitälern stabil: Weiterhin musste kein Corona-Patient auf der Intensivstation behandelt werden. Auf den Normalstationen waren 21 Betroffene untergebracht, in der Einrichtung in Gossensaß wurden 34 Infizierte versorgt. Bisher wurden in der autonomen Provinz 184.296 Abstriche untersucht.

Die Zahlen im Überblick:

Untersuchte Abstriche gestern (5. Oktober): 1.002

Neu positiv getestete Personen: 17

Gesamtzahl mit neuartigem Coronavirus infizierte Personen: 3.679

Gesamtzahl der untersuchten Abstriche: 184.296

Gesamtzahl der getesteten Personen: 95.487 (+531)

Auf Normalstationen im Krankenhaus untergebrachte Covid-19-Patienten/- Patientinnen: 21

In Gossensaß untergebrachte Covid-19-Patienten/- Patientinnen: 34

Covid-19-Patientinnen und -Patienten in Intensivbetreuung: 0

Gesamtzahl der mit Covid-19 Verstorbenen: 292 (+0)

Personen in Quarantäne/häuslicher Isolation: 1.808 (darunter 34 Personen wegen Rückkehr aus Kroatien, Griechenland, Spanien oder Malta)

Personen, die Quarantäne/häusliche Isolation beendet haben: 20.263 (darunter 1.457 Personen wegen Rückkehr aus Kroatien, Griechenland, Spanien oder Malta)

Personen betroffen von verordneter Quarantäne/häuslicher Isolation: 22.071

Geheilte Personen: 2.757 (+14); zusätzlich 915 (+ 0) Personen, die ein unklares Testergebnis hatten und in der Folge zweimal negativ getestet wurden. Insgesamt: 3.672 (+14)

Mit dem neuartigen Virus infiziert haben sich 237 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Südtiroler Sanitätsbetriebes. 235 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gelten als geheilt.