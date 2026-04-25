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Schwerer Verkehrsunfall in Kaltern

19-jähriger Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt

Samstag, 25. April 2026 | 21:14 Uhr
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Facebook/Freiwillige Feuerwehr Kaltern-Markt
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Von: ka

Kaltern – Am späten Samstagnachmittag ereignete sich in Kaltern ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein 19-jähriger Motorradfahrer aus Südtirol lebensgefährliche Verletzungen erlitt.

Gegen 16.50 Uhr kam es im Gemeindegebiet von Kaltern zu einer heftigen Kollision zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Über die genaue Unfalldynamik liegen derzeit noch keine gesicherten Informationen vor. Die Wucht des Aufpralls war jedoch so enorm, dass der 19-jährige Motorradfahrer (Jahrgang 2007) unmittelbar nach der Erstversorgung vor Ort als schwerverletzt eingestuft werden musste.

Facebook/Freiwillige Feuerwehr Kaltern-Markt

Nach der Alarmierung leisteten die Rettungskräfte der Sektion Weißes Kreuz Überetsch die medizinische Erstversorgung. Aufgrund des kritischen Zustands des jungen Mannes wurde zusätzlich der Rettungshubschrauber Pelikan 1 angefordert. Der Patient wurde nach der Stabilisierung an der Unfallstelle per Hubschrauber in das Regionalkrankenhaus nach Bozen geflogen.

Vor Ort im Einsatz standen das Weiße Kreuz, Sektion Überetsch, der Notarzthubschrauber Pelikan 1, die Freiwillige Feuerwehr Kaltern Markt und die Carabinieri.

Facebook/Freiwillige Feuerwehr Kaltern-Markt

Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten kam es im betroffenen Bereich zu Verkehrsbehinderungen. Die Carabinieri haben die Ermittlungen zum Hergang des Zusammenstoßes zwischen dem Auto und dem Kraftrad aufgenommen.

Bezirk: Überetsch/Unterland

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