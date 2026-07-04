19-Jähriger schwebt nach Arbeitsunfall Lebensgefahr

Von: luk

Vierschach – Ein schwerer Arbeitsunfall hat sich am Freitagvormittag auf einer Baustelle in Vierschach, einer Fraktion von Innichen, ereignet. Ein 19-jähriger Bauarbeiter aus Südtirol wurde von einer rund 500 Kilogramm schweren Stahlplatte erfasst und lebensgefährlich verletzt.

Der Unfall ereignete sich kurz nach 11.00 Uhr während Arbeiten auf der Baustelle. Nach ersten Erkenntnissen wurde die massive Metallplatte gerade bewegt, als es aus bislang ungeklärter Ursache zu dem Unglück kam. Ob sich die Last von einem Hebearm löste oder der junge Arbeiter in den Schwenkbereich der Platte geriet, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Arbeitskollegen leisteten sofort Erste Hilfe und setzten den Notruf ab. Das Team des Weißen Kreuzes versorgte den Schwerverletzten noch an der Unfallstelle, musste ihn sedieren und intubieren. Anschließend wurde der 19-Jährige mit dem Notarzthubschrauber Pelikan 2 ins Bozner Krankenhaus geflogen.

Dort wurde bei dem jungen Mann ein schweres Polytrauma festgestellt. Er musste umgehend operiert werden und schwebt weiterhin in Lebensgefahr, wie die Zeitung Alto Adige berichtet.

Die Polizei hat gemeinsam mit den zuständigen Behörden die Ermittlungen aufgenommen. Sie sollen klären, wie es zu dem folgenschweren Arbeitsunfall kommen konnte und ob Sicherheitsvorschriften eingehalten wurden.