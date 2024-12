21-Jähriger in Niederösterreich von Pkw erfasst und getötet

21-Jähriger Fußgänger in Niederösterreich getötet

Von: apa

Ein 21-jähriger Niederösterreicher ist Samstagfrüh auf der B 18 in Hainfeld (Bezirk Lilienfeld) von einem Pkw erfasst und getötet worden. Ein 48-jähriger Lenker aus Ungarn dürfte den Fußgänger, der um 4.30 Uhr auf dem Heimweg von einer Feier gewesen war, in der Dunkelheit zu spät gesehen haben, bestätigte die Polizei einen “NÖN”-Bericht (online). Der 21-Jährige erlag trotz intensivmedizinischer Versorgung noch am Unfallort seinen Verletzungen. Eine Obduktion wurde angeordnet.