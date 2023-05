21-Jähriger mit 200 Gramm Kokain erwischt – Vorbestrafte abgeschoben

Bozen – Die Polizei hat am Dienstag am Bozner Boden einen 21-jährigen Tunesier wegen Drogenhandels am festgenommen. Ein aufmerksamer Bürger hatte die Ordnungshüter verständigt.

Der 21-Jährige stöberte im Gebüsch, als die Ermittler ankamen. Sofort wurde der Mann aufgehalten und durchsucht. Dabei stießen die Beamten auf 200 Gramm Kokain. Das Rauschgift war bereits in kleinere verschweißte Päckchen aufgeteilt.

Außerdem hatte der 21-Jährige 100 Gramm Marihuana und Haschisch sowie zwei Präzisionswaagen bei sich. Die Polizei hat den Mann verhaftet und auf Veranlassung der Staatsanwaltschaft in den Hausarrest überstellt.

Die Polizei hat außerdem drei Migranten ohne gültige Aufenthaltsgenehmigung abgeschoben, die als gefährlich gelten. Bei dem ersten handelt es sich um einen 29-jährigen Tunesier, den die Polizei in der Vergangenheit bereits mehrfach festgenommen hat – unter anderem wegen Drogen. Nachdem er eine Weile im Ausland verbracht hatte, ist er nach Bozen zurückgekehrt. Die Beamten haben den Mann in einer Wohnung im Zentrum aufgespürt.

Außerdem hat die Polizei einen 35-jährigen Tunesier abgeschoben, der mehrfach wegen Raubüberfalls und erschwerten Diebstahls vorbestraft ist. Er wurde am Bahnhof aufgegriffen.

Ein 20-jähriger Albaner wurde hingegen in einem Appartement in Quirein in Bozen erwischt. Weil er mehrere Päckchen mit Kokain bei sich hatte, wurde er wegen Drogenhandels angezeigt. Auch er wurde zunächst in die Rückführungshaftanstalt nach Bari überstellt. Von dort aus erfolgt die Abschiebung.