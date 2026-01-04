Aktuelle Seite: Home > Chronik > Deutscher Skifahrer [22] bei Sturz in Tirol tÃ¶dlich verunglÃ¼ckt
Ãœber die schwarze Piste hinausgeraten

Deutscher Skifahrer [22] bei Sturz in Tirol tödlich verunglückt

Sonntag, 04. Januar 2026 | 10:30 Uhr
Der 22-JÃ¤hrige stÃ¼rzte beim Skifahren in Kaltenbach zu Tode
APA/APA/THEMENBILD/HELMUT FOHRINGER
Von: apa

Ein 22-jähriger Skifahrer ist am Samstag im Skigebiet Hochzillertal in Kaltenbach (Bezirk Schwaz) bei einem Sturz über steiles Gelände tödlich verunglückt. Der Deutsche geriet aus ungeklärter Ursache über den Rand der schwarzen Piste Nr. 1, informierte die Polizei.

Er kam rund 20 Meter unterhalb der Piste in einem Waldstück zu liegen. Trotz umgehend eingeleiteter Rettungsmaßnahmen konnte der Notarzt nur noch den Tod des 22-Jährigen feststellen.

Der Unfall des Mannes aus dem Landkreis Gelsenkirchen ereignete sich gegen 14.00 Uhr. Fremdverschulden wurde von der Polizei ausgeschlossen.

