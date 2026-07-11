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Eine Frau kam in Tirol beim Paragleiten ums Leben

28-Jährige in Tirol beim Paragleiten tödlich verunglückt

Samstag, 11. Juli 2026 | 11:05 Uhr
Eine Frau kam in Tirol beim Paragleiten ums Leben
APA/APA/THEMENBILD/JOHANNES BRUCKENBERGER
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Von: apa

Eine 28-jährige Deutsche ist Freitagvormittag beim Paragleiten in Neustift im Tiroler Stubaital tödlich verunglückt. Die Frau aus dem Schwalm-Eder-Kreis in Hessen war aus bisher unbekannter Ursache im bewaldeten Bereich des Elfers abgestürzt und gegen einen Baum geprallt, berichtete die Polizei am Samstag. Ebenfalls am Freitag war ein 24-jähriger deutscher Paragleiter in den Achensee (Bezirk Schwaz) abgestürzt und verletzt worden.

Nachdem der Schirm offenbar zusammengeklappt war, stürzte der Mann aus rund 25 Metern Höhe senkrecht in den See, informierte die Exekutive. Zwei Insassen eines Bootes, die den Absturz beobachtet hatten, bargen den 24-Jährigen und brachten ihn ans Ufer.

Anschließend wurde der Deutsche aus dem Rhein-Sieg-Kreis von der Besatzung eines Notarzthubschraubers am Ufer erstversorgt und dann in die Innsbrucker Klinik geflogen. Die polizeilichen Erhebungen zur Klärung der genauen Unfallursache sind im Gange.

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