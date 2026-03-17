323 getätigte Einsätze im Jahr 2025

Von: luk

Leifers – Am 21. Februar 2026 fand die Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Leifers im Gerätehaus statt. Dabei wurden vom Kommandanten Patrick Thaler neben den aktiven Wehrmännern, auch die unterstützenden und Außerdienst-Mitglieder, die Vertreter der Nachbarwehren, der Bergrettung, der Tauchergruppe, der Rettungshundestaffel des Bezirksverbandes, sowie der Bürgermeister von Leifers begrüßt.

Das letzte Jahr war für die 59 aktiven Wehrmänner der Freiwilligen Feuerwehr Leifers ein einsatztechnisch recht intensives Jahr. Am Ende des Jahres schlugen die insgesamt 323 Einsätze mit knapp 2.525 Arbeitsstunden zu Buche. Bei nur 30 davon rückte die Mannschaft zur Brandbekämpfung aus, während es sich bei den restlichen Einsätzen allesamt um technische Hilfen handelte. Dabei gilt stets anzumerken, dass die FF Leifers im Vergleich zu anderen Wehren derselben Größenordnung, ihr volles Arbeitspensum einzig mit Freiwilligen deckt.

Während auch im letzten Jahr die Anzahl an Bränden im Gemeindegebiet konstant geblieben war, bildeten die technischen Einsätze wiederum die große Herausforderung. So kam es im letzten Jahr gleich zu mehreren schweren Unfällen entlang der Hauptverkehrsachsen in und um Leifers, einige davon in den Umfahrungstunneln von Leifers und St. Jakob. Zahlreiche Einsätze werden auch außerhalb des Gemeindegebietes getätigt, viele davon zur Unterstützung der Tauchergruppe des Bezirkes, dessen Einsatzfahrzeug und Schlauchboot im Gerätehaus Leifers untergebracht sind.

In den insgesamt knapp 5.844 getätigten Arbeitsstunden sammeln sich aber nicht nur Einsätze, sondern auch jegliche Stunden die für Übungen, Ordnungs- und Brandverhütungsdienste, Kurse und Ausbildungen investiert werden, um die Sicherheit bei Veranstaltungen zu gewährleisten und jederzeit einen schnellen, sicheren und zielgeführten Einsatz garantieren zu können. Im letzten Jahr wurden zur Aus- und Fortbildung der Wehrmänner wieder verschiedene Lehrgänge an der Landesfeuerwehrschule besucht und insgesamt 44 Übungen durchgeführt. Neben den 17 Hauptübungen wurden auch spezifische Maschinisten- und Atemschutzübungen abgehalten.

Im Rahmen der Jahreshauptversammlung konnten die zwei neuen Wehrmänner Aaron Inama und Massimo Di Guida offiziell in die Reihen der FF Leifers aufgenommen werden. Zugleich wurde den Wehrmännern Christian Thaler und Silvestri Stephan das Verdienstkreuz in Bronze für ihre 15-jährige Tätigkeit und den Wehrmännern Daniel Thaler, Gregor Zanotti und Martin Furlani das Verdienstkreuz in Silber für ihre 25-jährige Tätigkeit in der FF Leifers überreicht.

Nicht zuletzt wurde auch an die zahlreichen Feste und Veranstaltungen erinnert, die im Jahr 2025 stattgefunden haben. So wurde im Gerätehaus zum traditionellen Frühschoppen geladen und das Jahr mit einem Stand am Weihnachtsmarkt abgeschlossen. Die Veranstaltungen erfreuen sich immer großer Beliebtheit bei der Leiferer Bevölkerung, welche ihre Wehr auch hier tatkräftig unterstützen.

Zum Abschluss bedankte sich Bürgermeister Giovanni Seppi bei der Wehr für ihren wertvollen Dienst der Bevölkerung gegenüber. Bezirksinspektor Oswald Stanger überbrachte die Grüße und den Dank des Bezirks- und Landesverbandes der Freiwilligen Feuerwehren. Der Kommandant Patrick Thaler schloss die Versammlung mit einem Dank an alle Wehrmänner für ihre aufopferungsvolle Arbeit, sowie an die ganze Bevölkerung für ihre Unterstützung ab.