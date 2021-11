338 Neuinfektionen und wieder ein Todesfall

Bozen – In den letzten 24 Stunden wurden in Südtirol 1.749 PCR-Tests untersucht und dabei 338 Neuinfektionen festgestellt. Die Infektionen spielten sich vor allem in den Altersgruppen von null bis 69 Jahren ab.

Erneut wurde auch ein Todesfall in Zusammenhang mit einer Covid-Erkrankung registriert. Außerdem ist die Zahl der Hospitalisierten erneut gestiegen. 72 Covid-Patienten benötigen nun Hilfe in den Krankenhäusern – vier davon auf den Intensivstationen.

Beinahe 5.000 Südtiroler sind derzeit in Quarantäne.

184 Personen gelten seit gestern als genesen.

Bisher (10.11.) wurden insgesamt 687.305 Abstriche untersucht, die von 250.060 Personen stammen.

Die Zahlen im Überblick:

PCR-Abstriche:

Untersuchte Abstriche gestern (09.11.): 1.749

Mittels PCR-Test neu positiv getestete Personen: 338

Gesamtzahl der positiv getesteten Personen: 82.814

Gesamtzahl der untersuchten Abstriche: 687.305

Gesamtzahl der mit Abstrichen getesteten Personen: 250.060 (+476)

Antigentests:

Gesamtzahl der durchgeführten Antigentests: 2.234.706

Durchgeführte Antigentests gestern: 6.545

Nasenflügeltests, Stand 09.11.: 1.013.432 Tests gesamt, 1.784 positive Ergebnisse, davon 934 bestätigt, 386 PCR-negativ, 464 ausständig/nicht innerhalb von 3 Tagen gegengetestet.

Anzahl der positiv Getesteten vom 09.11.2021 nach Altersgruppen:

0-9: 41 = 12%

10-19: 64 = 19%

20-29: 38 = 11%

30-39: 45 = 13%

40-49: 43 = 13%

50-59: 45 = 13%

60-69: 33 = 10%

70-79: 11 = 3%

80-89: 14 = 4%

90-99: 4 = 1%

Gesamt: 338 = 100%

Weitere Daten:

Auf Normalstationen im Krankenhaus untergebrachte Covid-19-Patienten/- Patientinnen: 68

In Gossensaß und Sarns untergebrachte Covid-19-Patienten/- Patientinnen: 6

Anzahl der auf Intensivstationen aufgenommenen Covid-Patienten/Patientinnen: 4

Verstorbenen: 1.209 (+1)

Personen in Quarantäne/häuslicher Isolation: 4.687

Personen, die Quarantäne/häusliche Isolation beendet haben: 150.854

Personen betroffen von verordneter Quarantäne/häuslicher Isolation: 155.541

Geheilte Personen insgesamt: 79.405 (+184)

Datenquelle: Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 del Governo Italiano | Open Data su consegna e somministrazione dei vaccini anti COVID-19 in Italia