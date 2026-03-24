34 Tote nach Absturz nach Militärmaschine in Kolumbien

Von: APA/Reuters/dpa

In Kolumbien sind beim Absturz eines Militärflugzeugs mindestens 34 Menschen ums Leben gekommen. Die Maschine der kolumbianischen Luftwaffe mit 125 Menschen an Bord sei am Montag kurz nach dem Start abgestürzt, sagte der Gouverneur der Region Putumayo. Das Flugzeug war wenige Minuten nach dem Start vom Flughafen in Puerto Leguízamo im Departamento Putumayo nahe der Grenze zu Peru aus bisher ungeklärter Ursache abgestürzt, wie Verteidigungsminister Pedro Sánchez mitteilte.

In sozialen Netzwerken verbreitete Videos zeigten eine große graue Rauchwolke und Trümmerteile am Unglücksort. Anrainer und Sicherheitskräfte hätten sich umgehend auf den Weg gemacht, um Verletzte zu versorgen, berichtete der Radiosender Bluradio.