Justizreferendum: Wahlbeteiligung liegt über 58 Prozent

Von: mk

Bozen/Rom – Das Justizreferendum in Italien ist geschlagen. Nachdem die Wahllokale um 15.00 Uhr geschlossen haben, geht es ans Auszählen der Stimmen. Italienweit lag die Wahlbeteiligung bei 58,87 Prozent. Während im Trentino 65,21 Prozent der Wählerinnen und Wähler zur Urne schritten, fiel das Interesse in Südtirol deutlich niedriger aus. Dort beteiligten sich nur 38,8 Prozent der Wahlbeteiligten am Referendum.

Wie berichtet, gibt es kein Quorum. Das Ergebnis ist auf jeden Fall gültig. Gegenstand der Volksabstimmung war das Verfassungsgesetz mit dem Titel „Bestimmungen über das Gerichtswesen und die Einrichtung des Disziplinargerichtes“, das vom Parlament verabschiedet und am 30. Oktober 2025 im Amtsblatt der Italienischen Republik veröffentlicht wurde.

Im Zentrum der Reform stehen unter anderem die Trennung der Karrierewege von Richtern und Staatsanwälten sowie eine neue Struktur des Obersten Rats der Gerichtsbarkeit CSM (Consiglio Superiore della Magistratura), derderzeit aus 33 Mitgliedern besteht. Dieser soll künftig in zwei getrennte Gremien aufgeteilt werden. Ein Teil der Mitglieder soll zudem per Losverfahren bestimmt werden. Vorgesehen ist außerdem die Einrichtung einer neuen Disziplinarkammer für Richter und Staatsanwälte. Eine Beschleunigung der Verfahren vor Gericht sieht das Gesetz nicht vor.

Die Gesetzesänderung soll dafür sorgen, dass künftig die Laufbahnen von Richtern und Staatsanwälten strikt getrennt bleiben. Demnach gäbe es im Staatsapparat nur noch Juristinnen und Juristen, die entweder Recht sprechen oder Anklage erheben. Weil an den italienischen Gerichten Staatsanwälte und Richter dasselbe Auswahlverfahren absolvieren, ist derzeit ein Rollenwechsel möglich. Früher war viermal ein Wechsel erlaubt, heute nur noch einmal.

Überwiegt das „Ja“, wird das Verfassungsgesetz bestätigt und tritt endgültig in Kraft. Wenn die Wählerinnen und Wähler hingegen mehrheitlich das „Nein“ angekreuzt haben, gilt die Reform als abgelehnt, und die derzeit bestehenden verfassungsrechtlichen Bestimmungen bleiben unverändert. Ersten Exit-Polls zufolge gibt es ein Kopf-an-Kopf-Rennen.

Befürworter sehen in der Neuerung eine Befreiung der Justiz von politischen Einflüssen, die Gegner der Reform bangen hingegen um deren Unabhängigkeit.

Premierministerin Giorgia Meloni hat sich im Vorfeld für die Reform starkgemacht und für das „Ja“ geworben. Insofern kann das Ergebnis auch als Stimmungstest für die Regierung in Rom gewertet werden.