Polizeieinsatz um Bank in Deutschland

Von: APA/dpa

Die gemeldete Geiselnahme in einer Bank in Sinzig im westdeutschen Bundesland Rheinland-Pfalz war möglicherweise gar keine. Nach dem Ende der Lage am Freitagnachmittag war eigentlich nur fix, dass es sich um einen größeren Polizeieinsatz um die Filiale handelte und dass zwei Menschen offenbar ihrer Freiheit beraubt wurden. Geklärt war zunächst nicht einmal, ob es sich um einen Raub handelte, weil unsicher war, ob die Täter mit Beute flüchteten.

Die Exekutive war gegen 9.00 Uhr von der Tat informiert worden und rückte mit einem Großaufgebot an. Zunächst gingen die Einsatzkräfte von einer Geiselnahme aus, die Lage blieb für einige Zeit “statisch”. Als die Polizei am Nachmittag in das Geldinstitut eindrang, traf sie nur mehr zwei Menschen an, die unverletzt und vermutlich Opfer waren. Weitere Menschen seien nicht gefunden worden, sagte ein Polizeisprecher am frühen Freitagnachmittag.

SEK schritt ein, fand aber keine Täter

Der Zugriff erfolgte durch Kräfte des Spezialeinsatzkommandos (SEK). Die zwei Personen, auf die sie stießen, seien in einem Raum eingesperrt gewesen. Die Polizei ging zunächst davon aus, dass die beiden Personen im Tresorraum eingeschlossen wurden. Der oder die Täter hätten laut dieser Annahme auf noch unbekanntem Weg den Tatort verlassen.

Die Polizei war nach den ersten Erkenntnissen davon ausgegangen, dass es in der Früh zu einer Geiselnahme gekommen war. Demnach sollten in der Gemeinde im Kreis Ahrweiler mehrere Täter in einer Bankfiliale Geiseln in ihrer Gewalt haben. Bei einem der Opfer sollte es sich um den Fahrer eines Geldtransporters handeln. Es waren mehrere hundert Einsatzkräfte am Ort des Geschehens, die Innenstadt wurde weiträumig abgesperrt. Ob die Tat mit den aktuellen Erkenntnissen weiterhin als Geiselnahme bezeichnet werden könne, müsse geklärt werden, meinte ein Sprecher.