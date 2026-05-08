Landesregierung verlängert Eisenbahn-Dienstleistungen technisch

Von: mk

Bozen – Im Zeichen der Kontinuität betreiben Trenitalia und SAD den öffentlichen Schienenverkehr in Südtirol mindestens bis zum 31. Dezember 2027 weiter. Am 8. Mai hat die Landesregierung auf Vorschlag von Infrastrukturen- und Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider die technische Verlängerung der Dienstleistungsverträge für den öffentlichen Eisenbahnverkehr mit den Unternehmen Trenitalia AG und SAD AG genehmigt. Dabei gelten weiterhin die Regeln und Bedingungen der jeweils bestehenden Verträge.

Damit kann der Eisenbahnverkehr bis zum 31. Dezember 2027 ohne Unterbrechung weiterlaufen. In dieser Zeit wird das Land voraussichtlich das Vergabeverfahren für die Zuweisung der öffentlichen Eisenbahnverkehrsdienste abschließen. Diese Dienste liegen in der Zuständigkeit des Landes Südtirol und sollen für einen Zeitraum von 15 Jahren vergeben werden.

Infrastrukturen- und Mobilitätslandesrat Alfreider erklärt: “Das Verfahren dauert ein Jahr und beginnt in den letzten Monaten des Jahres 2026. Mit dieser Verlängerung sichern wir den durchgehenden Betrieb. Nach der öffentlichen Ausschreibung vergeben wir den Dienst dann bis 2042 oder 2043 in Abhängigkeit des Dauerverfahrens”.

Der Eisenbahnverkehr wird in der Zwischenzeit laut Ressort für Infrastrukturen und Mobilität weiter verbessert. Ziel sei es, die Qualität des Angebots für die Bürgerinnen und Bürger zu steigern. Dazu setzt das Land wichtige Infrastrukturmaßnahmen fort, zum Beispiel die Elektrifizierung der Vinschger Bahnlinie.

Gleichzeitig mit der technischen Verlängerung hat das Land 80,8 Millionen Euro (inklusive Mehrwertsteuer) für das Unternehmen Trenitalia AG und 75,4 Millionen Euro (inklusive Mehrwertsteuer) für den Finanzhaushalt 2026–2028 vorgesehen.