Ostereier mit Qualität

Von: First Avenue

Ostern ist ein Fest voller Traditionen, und Eier spielen dabei eine zentrale Rolle. Sie gehören zum Frühstück, zum Backen von Osterbrot und in viele klassische Gerichte. Qualität und Herkunft sind dabei besonders wichtig. Südtiroler Bio- und Freilandeier mit dem Qualitätszeichen Südtirol stehen für garantierte Frische, artgerechte Haltung und höchste Standards. Sie stammen von Hennen, die sich im Freien bewegen, frische Luft genießen und gentechnikfreies Futter erhalten. Dank dieser verantwortungsvollen Landwirtschaft entstehen Eier, deren Qualität durch regelmäßige, unabhängige Kontrollen sichergestellt wird.

Zwölf Südtiroler Bauernhöfe und Genossenschaften tragen dieses Zeichen und produzieren jährlich rund zehn Millionen Eier nach strengen Vorgaben. Dazu zählen der Eggerhof, der Kirchsteighof, der Schlernhof, BioPur, der Buchhütterhof, der Lonza Hof, die Genossenschaft Tschenglsberg, der Gasserhof, Lüch da Pcei, der Lerchnhof, der Voglhauserhof sowie der Lahnhof. Wer sich für diese Eier entscheidet, unterstützt eine nachhaltige Landwirtschaft und leistet einen wertvollen Beitrag zum Tierwohl.

Zu Ostern werden in Südtirol Eier bunt gefärbt, versteckt und bei der Ostereiersuche voller Freude gefunden. Sie gehören zum festlichen Frühstück und verfeinern traditionelle Gerichte wie Spargel mit Bozner Sauce. Wer dabei auf Südtiroler Bio- und Freilandeier setzt, unterstützt regionale Bäuerinnen und Bauern, die für Qualität, Nachhaltigkeit und artgerechte Haltung stehen.

Ob liebevoll gefärbt, weichgekocht zum Osterfrühstück oder als Zutat für einen festlichen Brunch – Eier aus Südtiroler Freiland- und Biohaltung bringen Qualität und Tradition auf den Tisch. Sie sind die beste Wahl für alle, die bewussten Genuss mit regionaler Herkunft verbinden möchten.

Mehr Informationen unter: qualitaetsuedtirol.com/eier