36-Jähriger tot aufgefunden – Todesursache immer noch unklar

Bozen – Die genaue Todesursache ist noch immer unklar: Am Donnerstagabend ist ein 36-jähriger Afrikaner in einem Innenhof in der Pfarrhofstraße tot aufgefunden worden.

Eine Autopsie hat zu keinem eindeutigen Ergebnissen geführt, um rekonstruieren zu können, was genau passiert ist. Bislang hat sich auch niemand bei den Ermittlern gemeldet, der den 36-Jährigen gekannt hat.

Der Mann verfügte über eine reguläre Aufenthaltsgenehmigung. Diese war allerdings nicht in Bozen, sondern in einer anderen Stadt in Italien ausgestellt worden.

Der Mann trug kein Handy bei sich. Deshalb ist es für die Ermittler auch schwieriger, Bekannte des Mannes auszuforschen.

Feststeht, dass der Mann durch schwere Schädelverletzungen ums Leben gekommen ist, die er sich zugezogen hat, als er auf das Straßenpflaster gestürzt ist, berichtet die italienische Tageszeitung Alto Adige.

Nun soll eine Blutanalyse klären, ob der Mann möglicherweise betrunken war, als es zu dem Sturz kam.