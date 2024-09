41-jähriger Bergsteiger erliegt nach Absturz im Hirzergebiet seinen Verletzungen

Von: luk

Bozen – Der 41-jährige Bernhard Zwischenbrugger aus St. Leonhard in Passeier ist am Samstag im Krankenhaus Bozen seinen schweren Verletzungen erlegen. Der Bergsteiger war am 8. September oberhalb von Saltaus im Hirzergebiet etwa 100 Meter in steiles Gelände abgestürzt.

Der tragische Unfall ereignete sich auf dem Rückweg einer Wanderung, als Zwischenbrugger vor den Augen seiner Frau ins Unglück stürzte. Sofort eingeleitete Rettungsmaßnahmen, bei denen Bergretter und Notarzt stundenlang im Einsatz waren, konnten sein Leben nicht retten.

Nach Tagen im Krankenhaus erlag der 41-Jährige nun seinen Verletzungen. Die Gemeinde St. Leonhard trauert um den passionierten Bergsteiger.