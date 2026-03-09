Aktuelle Seite: Home > Chronik > 45 Tote durch schwere Überschwemmungen in Kenia
Straßen verwandelten sich vorübergehend in reißende Flüsse

45 Tote durch schwere Überschwemmungen in Kenia

Montag, 09. März 2026 | 12:35 Uhr
Straßen verwandelten sich vorübergehend in reißende Flüsse
APA/APA/AFP/TONY KARUMBA
Schriftgröße

Von: APA/AFP

Bei schweren Überschwemmungen in Kenia sind mindestens 45 Menschen ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, mussten mehr als 2.200 Menschen wegen der Wassermassen ihre Häuser verlassen. In Kenias Hauptstadt Nairobi hatte es am Freitagabend so stark geregnet, dass sich Straßen in reißende Flüsse verwandelten und Tausende Häuser und Geschäfte überschwemmt wurden. Betroffen waren sowohl Nairobis Armenviertel als auch wohlhabendere Wohngegenden.

Bis Sonntag waren nach Polizeiangaben 23 Tote geborgen worden. Am Montag stieg die Zahl der Toten nach Angaben eines Polizeisprechers auf 45.

Es habe so lange geregnet, dass “der Fluss über die Ufer trat, Autos weggespült wurden und Wasser in unsere Geschäfte strömte”, sagte Frederick Wasonga, der in der Innenstadt Autoteile verkauft. Viele Menschen hätten ihr Hab und Gut verloren. Die Wut vieler Menschen richtet sich nun gegen Nairobis Gouverneur Johnson Sakaja, der bei seinem Amtsantritt 2022 versprochen hatte, die Entwässerungs- und Straßeninfrastruktur zu verbessern.

Häufiger Extremwetter

Zahlreiche Studien belegen, dass heftige Nässe- und Dürreperioden in Ostafrika in den vergangenen 20 Jahren häufiger geworden sind. Wissenschafter warnen schon lange, dass der vom Menschen verursachte Klimawandel die Wahrscheinlichkeit, Dauer und Intensität extremer Wetterereignisse wie Starkregen erhöht.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
“Finde keine Mäuse mehr”
Kommentare
41
“Finde keine Mäuse mehr”
Krieg im Iran: Boznerin sitzt in Thailand fest
Kommentare
36
Krieg im Iran: Boznerin sitzt in Thailand fest
Wieder ein Häftling in Bozen abgetaucht
Kommentare
25
Wieder ein Häftling in Bozen abgetaucht
Stellungnahme der UG Eisacktal hyla zur Rodung des Auwaldes Brixen
Kommentare
20
Stellungnahme der UG Eisacktal hyla zur Rodung des Auwaldes Brixen
Grüne gewinnen Wahl in Baden-Württemberg
18
Grüne gewinnen Wahl in Baden-Württemberg
Anzeigen
Qualität sichtbar machen
Qualität sichtbar machen
„Erfolgreich regional“
Biotitan
Biotitan
Die Revolution der Instandhaltung in Südtirol
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 