47-Jähriger starb bei Snowboardsturz in der Steiermark

Von: apa

Ein 47 Jahre alter Wiener ist am Freitagabend bei einem Sturz mit seinem Snowboard im Skigebiet am Loser in der obersteirischen Gemeinde Altaussee (Bezirk Liezen) ums Leben gekommen. Der Mann war offenbar in einem Steilstück von der Piste abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Ein Pistengerätefahrer fand den Toten in der Nacht. Der genaue Unfallhergang soll noch ermittelt werden, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark am Samstag mit.

Der Snowboarder war wohl gegen 18.30 Uhr aus ungeklärter Ursache während einer Abfahrt in einem Steilstück von der Piste abgekommen und gegen einen Baum gekracht. Er kam rund drei Meter unterhalb zum Liegen. Gegen 21.45 Uhr entdeckte ein Pistengerätefahrer die reglose Person, die abseits der Piste lag. Er verständigte die Bergrettung Ausseerland, die beim Eintreffen sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen begann. Die Notärztin konnte jedoch nur mehr den Tod des 47-Jährigen feststellen.