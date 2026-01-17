Aktuelle Seite: Home > Chronik > 47-Jähriger starb bei Snowboardsturz in der Steiermark
Der Mann kam in den Abendstunden von der Piste ab

47-Jähriger starb bei Snowboardsturz in der Steiermark

Samstag, 17. Januar 2026 | 16:10 Uhr
Der Mann kam in den Abendstunden von der Piste ab
APA/APA/dpa/Stefan Puchner
Schriftgröße

Von: apa

Ein 47 Jahre alter Wiener ist am Freitagabend bei einem Sturz mit seinem Snowboard im Skigebiet am Loser in der obersteirischen Gemeinde Altaussee (Bezirk Liezen) ums Leben gekommen. Der Mann war offenbar in einem Steilstück von der Piste abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Ein Pistengerätefahrer fand den Toten in der Nacht. Der genaue Unfallhergang soll noch ermittelt werden, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark am Samstag mit.

Der Snowboarder war wohl gegen 18.30 Uhr aus ungeklärter Ursache während einer Abfahrt in einem Steilstück von der Piste abgekommen und gegen einen Baum gekracht. Er kam rund drei Meter unterhalb zum Liegen. Gegen 21.45 Uhr entdeckte ein Pistengerätefahrer die reglose Person, die abseits der Piste lag. Er verständigte die Bergrettung Ausseerland, die beim Eintreffen sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen begann. Die Notärztin konnte jedoch nur mehr den Tod des 47-Jährigen feststellen.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Fataler Einbruch: Räuber im Handgemenge tödlich verletzt
Kommentare
68
Fataler Einbruch: Räuber im Handgemenge tödlich verletzt
40 Stunden und nicht mehr
Kommentare
64
40 Stunden und nicht mehr
So viel müssen Raucher ab heute mehr bezahlen
Kommentare
52
So viel müssen Raucher ab heute mehr bezahlen
Rimini: Unmoralische Preisspirale in Italiens Hotels
Kommentare
41
Rimini: Unmoralische Preisspirale in Italiens Hotels
Machado überreichte Trump Friedensnobelpreis-Medaille
Kommentare
32
Machado überreichte Trump Friedensnobelpreis-Medaille
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 