48-Jähriger drohte Passanten in Wien mit Messerstichen

Von: apa

Ein 48-Jähriger hat Freitagmittag am Burgring in der Wiener Innenstadt Passanten mit einem Messer bedroht und eine Stichbewegung gegen eine Radfahrerin ausgeführt. Mehrere Zeugen riefen die Polizei, berichtete diese am Samstag in einer Aussendung. Beamte der Sondereinheit WEGA überwältigten den Mann beim Museumsquartier mithilfe eines Tasers. Gegen den psychisch auffälligen Slowaken bestanden aufrechte Waffen- und Aufenthaltsverbote, er wurde in eine Justizanstalt gebracht.

Zeugen hatten gegen 12.15 Uhr gemeldet, dass der Angreifer auf Deutsch laut schreit, dass er “drei Messer” habe und sich äußerst aggressiv verhält. Dabei habe er eines der Messer in Richtung einer Personengruppe geworfen. Dieses landete etwa einen Meter vor den Betroffenen auf dem Boden, verletzt wurde niemand. Kurz darauf zog der Täter ein weiteres Messer aus seinem Rucksack und führte eine Stichbewegung gegen die vorbeifahrende Radfahrerin aus. Die Frau konnte ausweichen und blieb unverletzt, berichtete Polizeisprecherin Anna Gutt.

Maurerkelle mit scharfer Kante

Einer der Anrufer berichtete, dass der Mann Richtung Mariahilfer Straße weiterging, wo er erneut laut herumschrie und mehrfach Stichbewegungen in Richtung von Passanten machte. Die zahlreich alarmierten Polizisten entdeckten den Verdächtigen beim Museumsquartier und hielten ihn an. Den mehrfachen Aufforderungen der Beamten, sich auf den Boden zu legen, kam der Mann jedoch nicht nach, erläuterte Gutt. Stattdessen zog er aus seinem Rucksack eine Maurerkelle, mit der er wiederholt Stichbewegungen in Richtung der Polizisten ausführte und sich deren scharfe Kante schließlich selbst an den Hals hielt.

Nach dem Einsatz des Tasers wurde der 48-Jährige festgenommen. Bei ihm wurde neben der Maurerkelle ein Schraubenschlüssel sichergestellt. Die zuvor laut mehreren Zeugen eingesetzten Messer konnten nicht gefunden werden. Der Tatverdächtige erlitt im Zuge der Festnahme leichte Verletzungen. Er wurde durch einen Rettungsdienst erstversorgt und anschließend in ein Spital gebracht.

Mann polizeibekannt

Der bereits öfter polizeilich in Erscheinung getretene Mann wurde wegen des Verdachts der mehrfachen gefährlichen Drohung sowie der mehrfachen versuchten Körperverletzung angezeigt. Die Staatsanwaltschaft Wien verfügte die Einlieferung in eine Justizanstalt.