50 Jahre Hauspflege Bruneck

Bruneck – Bereits seit 50 Jahren gibt es in Bruneck den Hauspflegedienst. Dieses Jubiläum nutzt das Team der Hauspflege Bruneck der Bezirksgemeinschaft Pustertal, das gesamte Jahr über, durch verschiedene Veranstaltungen und Initiativen, die Pflege und Betreuung zu Hause in den Mittelpunkt der Gesellschaft zu rücken. Geplant ist neben verschiedenen Projekten auch ein Tag der Hauspflege, welcher im Juni stattfinden soll.

Seit 50 Jahren unterstützt das Team der Hauspflege Bruneck pflegebedürftige Personen durch eine Reihe von Hilfsangeboten, welche am Wohnort und in den Tagesstätten erbracht werden. Die Fachkräfte helfen den Betroffenen beim Aufstehen, bei der täglichen Körperpflege, sind soziale Stütze im Alltag und Ansprechpartner in vielen Belangen. Sie geben den Betreuten Hilfestellungen bei der alltäglichen Haushaltsführung und schaffen am Nachmittag mit Spaziergängen und kleinen Aktivitäten Abwechslung im Alltag. Das Hilfsangebot der Hauspflege ist in den letzten 50 Jahren gewachsen und zählt heute eine breite Anzahl an Tätigkeiten und Leistungen. Durch die vielen Unterstützungen gelingt es der Hauspflege Bruneck, den Betreuten das Wohnen im eigenen Zuhause, so lange als möglich zu gewährleisten.

Anlässlich des Jubiläums plant das Team der Hauspflege Bruneck eine Reihe an Veranstaltungen und Initiativen. Den Beginn macht nun im Januar ein Vortrag zum Thema „Patientenverfügung“ mit Dr. Hartmann Aichner. Am Freitag, 19. Januar 2024 ab 19.30 Uhr in der alten Turnhalle in Bruneck spricht Dr. Aichner über Selbstbestimmung bis zuletzt, Lebensqualität und menschenwürdiges Sterben. Er erklärt, wie mit einer schriftlichen Patientenverfügung vorsorglich der letzte Wille in Bezug auf medizinische Behandlung am Lebensende festlegt werden kann. Der Vortrag findet in deutscher Sprache statt und ist kostenlos. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen.