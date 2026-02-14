Aktuelle Seite: Home > Chronik > 56-Jähriger sorgt für nächtliches Chaos
Einsatz der Carabinieri in Brixen

56-Jähriger sorgt für nächtliches Chaos

Samstag, 14. Februar 2026 | 08:57 Uhr
IMG-20250331-WA0006 (1)
Carabinieri
Schriftgröße

Von: mk

Brixen – Ein angespannte Nacht haben die Carabinieri in Brixen hinter sich. Ein Mann, der auf offener Straße für Chaos und Unruhe gesorgt hat, konnte aufgehalten werden. Der 56-Jährige stand mutmaßlich unter mutmaßlichem Drogeneinfluss und hat in der Innenstadt mehrere Einbrüche verübt.

Der aus Mals stammende und in Innsbruck wohnhafte Täter, der bereits polizeibekannt ist, brach gewaltsam in den Supermarkt „Conad“ in der Dantestraße sowie in die Bäckerei „Stampfl“ in der Regensburger Allee ein. Er entwendete Bargeld im Wert von rund 100 Euro und Lebensmittel. An den Gebäuden entstand Sachschaden.

Nachdem die Carabinieri rasch alarmiert worden waren, konnten sie den Mann noch in der Nähe der Tatorte stellen. Der Mann, der sich in aufgewühlten Zustand befand, wurde zur Kaserne gebracht.

Eine weitere Gefahr für Passanten und Anrainer war dadurch nicht mehr gegeben. Der 56-Jährige wurde wegen erschwerten Diebstahls angezeigt.

Bezirk: Eisacktal

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Eisacktal

Meistkommentiert
Paukenschlag! Rebecca Passler darf zu Olympia
Kommentare
66
Paukenschlag! Rebecca Passler darf zu Olympia
Streit um Skeleton-Helm: Ukrainer bei Olympia ausgeschlossen
Kommentare
55
Streit um Skeleton-Helm: Ukrainer bei Olympia ausgeschlossen
Bozen: Fast doppelt so viele Krankenhauspatienten wie noch 2020
Kommentare
48
Bozen: Fast doppelt so viele Krankenhauspatienten wie noch 2020
Olympia: Wasserknappheit in umliegenden Dörfern
Kommentare
35
Olympia: Wasserknappheit in umliegenden Dörfern
Verurteilte Betrügerin holt zweimal Olympia-Gold
Kommentare
35
Verurteilte Betrügerin holt zweimal Olympia-Gold
Anzeigen
Arbeiten und reisen in Südtirol
Arbeiten und reisen in Südtirol
Wenn Mobilität auch digital wird
Rubner Haus baut Boutique-Hotel und Wohnanlage in Cortina
Rubner Haus baut Boutique-Hotel und Wohnanlage in Cortina
"Le Vette"
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 