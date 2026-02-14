56-Jähriger sorgt für nächtliches Chaos

Von: mk

Brixen – Ein angespannte Nacht haben die Carabinieri in Brixen hinter sich. Ein Mann, der auf offener Straße für Chaos und Unruhe gesorgt hat, konnte aufgehalten werden. Der 56-Jährige stand mutmaßlich unter mutmaßlichem Drogeneinfluss und hat in der Innenstadt mehrere Einbrüche verübt.

Der aus Mals stammende und in Innsbruck wohnhafte Täter, der bereits polizeibekannt ist, brach gewaltsam in den Supermarkt „Conad“ in der Dantestraße sowie in die Bäckerei „Stampfl“ in der Regensburger Allee ein. Er entwendete Bargeld im Wert von rund 100 Euro und Lebensmittel. An den Gebäuden entstand Sachschaden.

Nachdem die Carabinieri rasch alarmiert worden waren, konnten sie den Mann noch in der Nähe der Tatorte stellen. Der Mann, der sich in aufgewühlten Zustand befand, wurde zur Kaserne gebracht.

Eine weitere Gefahr für Passanten und Anrainer war dadurch nicht mehr gegeben. Der 56-Jährige wurde wegen erschwerten Diebstahls angezeigt.