61 letzte Herzenswünsche erfüllt

Von: mk

Bozen – 61 Wunschfahrten, über 15.000 zurückgelegte Kilometer und unzählige bewegende Momente – der Wünschewagen Südtirol, getragen vom Weißen Kreuz und der Caritas, hat auch im Jahr 2025 wieder schwer kranken Menschen letzte Wünsche erfüllt und ihnen besondere Augenblicke ermöglicht.

Die Motivation der ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer war auch im vergangenen Jahr ungebrochen hoch. Insgesamt 49 Frauen und 33 Männer engagierten sich mit viel Einsatz. Sie begleiteten nicht nur die Fahrgäste und ihre Angehörigen einfühlsam, sondern hielten sich auch fachlich auf dem neuesten Stand – etwa durch Erste-Hilfe-Kurse, Fahrsicherheits­trainings sowie Weiterbildungen im Umgang und in der Kommunikation mit schwer kranken Menschen. Mit großem persönlichem Einsatz brachten die Teams des Wünschewagens Menschen an Orte voller Erinnerungen, Hoffnung und Emotionen.

Insgesamt wurden 2025 rund 15.392 Kilometer zurückgelegt. Die längste Wunschfahrt führte über 1.980 Kilometer bis nach Ariano Irpino in der Region Kampanien. Gleichzeitig zeigte sich einmal mehr, dass Herzenswünsche oft ganz nah liegen: Häufig ging es darum, ein letztes Mal nach Hause zu kommen, die Familie zu sehen oder einen vertrauten Lieblingsort zu besuchen. Am häufigsten standen Begegnungen mit Angehörigen und Freunden im Mittelpunkt, ebenso wie der Besuch von Familienfeiern oder geliebten Orten. Die meisten Fahrten fanden innerhalb Südtirols statt, einige im übrigen Staatsgebiet. Vier Wünsche führten darüber hinaus ins Ausland, zwei nach Deutschland und zwei nach Österreich. Der fahrtenreichste Monat war der Mai. Oft sind es scheinbar kleine Wünsche, die für die Betroffenen und ihre Familien von unschätzbarem Wert sind. Die Fahrgäste kamen 2025 aus allen Landesteilen, zwei Dri! ttel von ihnen waren Frauen. Der älteste Fahrgast war 100 Jahre alt, der jüngste 56.

„Der Wünschewagen schenkt keine medizinischen Leistungen, sondern Zeit, Nähe und Menschlichkeit“, betonen der Präsident des Weißen Kreuzes Alexander Schmid und Caritas-Direktorin Beatrix Mairhofer. Möglich gemacht werden all diese Fahrten ausschließlich durch Spenden sowie durch das Engagement zahlreicher Freiwilliger. Im Jahr 2025 konnten insgesamt 119.323 Euro gesammelt werden. „Diese Unterstützung ermöglicht es, die Fahrten für die Fahrgäste kostenlos anzubieten“, unterstreichen Direktor Ivo Bonamico und Beatrix Mairhofer in ihrem Dank an die Südtiroler Bevölkerung.

Ein besonderes Ereignis war zudem der von den Eppaner Burgenläufern organisierte Benefizlauf im Dezember, an dem rund 130 Läuferinnen und Läufer teilnahmen.

Der Wünschewagen Südtirol steht beispielhaft für gelebte Solidarität und Mitmenschlichkeit. Hinter jeder einzelnen Fahrt stehen engagierte Freiwillige, medizinisch geschulte Teams sowie viele Menschen im Hintergrund, die gemeinsam dazu beitragen, letzte Wünsche wahr werden zu lassen.

Wer den Wünschewagen in Anspruch nehmen möchte, kann sich unter Tel. 0471 444 555, über Mail (info@wuenschewagen.it) oder über die Homepage www.wuenschewagen.it melden.