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Wie die Polizei meldet, konnte die Frau noch selbst ans Ufer schwimmen

66-jährige Taucherin erlitt im Attersee Panikattacke

Sonntag, 05. Juli 2026 | 12:20 Uhr
Wie die Polizei meldet, konnte die Frau noch selbst ans Ufer schwimmen
APA/APA/THEMENBILD/FOTOKERSCHI.AT/WERNER KERSCHBAUM
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Von: apa

Eine 66-jährige Taucherin ist am Samstag bei einem Nachttauchgang im Attersee in Panik geraten. Die Deutsche signalisierte ihrem Tauchlehrer noch, dass sie aufsteigen möchte. Der Mann und eine Tauchpartnerin zogen die Frau darum an den beiden Armen an die Wasseroberfläche. Sie dürfte ihren Atemregler zwar die ganze Zeit über im Mund gehabt, aber dennoch Wasser in die Lunge bekommen haben. Die Taucherin wurde vom Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Vöcklabruck gebracht.

Zu dem Vorfall kam es laut Polizei bei Steinbach am Attersee (Bezirk Vöcklabruck) in einer Wassertiefe von fünf Metern. Das Trio war bereits auf der Rückkehr von einem Tauchgang in eine Tiefe von 15 Metern. Die 66-Jährige war die ganze Zeit über bei Bewusstsein und schwamm noch selbstständig zum Steg, wo sie sich mehrfach übergab und nach Luft rang. Eine zufällig anwesende Ärztin aus Tschechien leistete Erste Hilfe und setzte die Rettungskette in Gang.

Die 66-Jährige erhielt noch vor Eintreffen des Notarztes Sauerstoff. Sie war entsprechend ausgerüstet und trug beim Tauchgang einen Trockenanzug sowie einen Tauchcomputer.

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