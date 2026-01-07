67-jährige Frau stirbt bei Wohnhausbrand in Klagenfurt

Von: apa

Eine 67-jährige Frau ist in der Nacht auf Mittwoch bei einem Wohnhausbrand im Norden von Klagenfurt ums Leben gekommen. Mehrere Feuerwehren waren nach Mitternacht zum Einsatzort ausgerückt, bei den Löscharbeiten wurde dann die Leiche der Hausbewohnerin gefunden, teilte die Polizei auf APA-Anfrage mit. Die Ursache des Feuers war vorerst unklar, Brandermittler haben die Arbeit aufgenommen.

Ersten Meldungen zufolge sei auch ein zweites Todesopfer befürchtet worden – das bestätigte sich jedoch nicht: Eine zweite Person war an der Adresse gemeldet, sie wurde aber von den Einsatzkräften angetroffen, hieß es von der Polizei.