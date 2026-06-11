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Anklage wird möglicherweise neu bewertet

67-Jähriger erliegt nach Streit in Kardaun seinen Verletzungen

Donnerstag, 11. Juni 2026 | 10:18 Uhr
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Alto Adige
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Von: mk

Kardaun – Nach fast zwei Wochen auf der Intensivstation ist Manfred Rigger im Spital in Bozen seinen Verletzungen erlegen. Wie berichtet, war der 67-jährige Rentner aus Karneid vor einer Bar auf dem Gelände einer Tankstelle in Kardaun bei einem Streit lebensgefährlich verletzt worden. Die Folgen des erlittenen Schädeltraumas erwiesen sich letztendlich als fatal.

Laut ersten Ermittlungsergebnissen war es zu einer Diskussion zwischen Bekannten aus nichtigen Gründen gekommen, die innerhalb kürzester Zeit eskalierte. Im Verlauf des Streits wurde Rigger vom 55-jährigen Markus Dorfmann ins Gesicht geschlagen.

Der Tod des 67-Jährigen wirft nun ein völlig neues Licht auf das Verfahren der Staatsanwaltschaft. Dorfmann, ein ehemaliges Mitglied der „Hells Angels“, war nach der Tat festgenommen und unter dem Vorwurf des versuchten Mordes in Haft genommen worden.

Bei seiner Einvernahme vor dem Richter hatte er noch von seinem Schweigerecht Gebrauch gemacht und keine Fragen beantwortet. Nach dem Ableben des Opfers muss die Justiz die Anklage gegen den 55-Jährigen nun rechtlich neu bewerten, berichtet Alto Adige online. Es droht eine Anklage wegen eines Tötungsdelikts.

Bezirk: Salten/Schlern

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