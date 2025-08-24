Aktuelle Seite: Home > Chronik > 68-jähriger Bauer unter Fahrzeug eingeklemmt
Traktor kippt in Schalders

68-jähriger Bauer unter Fahrzeug eingeklemmt

Sonntag, 24. August 2025 | 15:26 Uhr
Trakto umgekippt
FF Vahrn
Von: AP

Schalders – Dramatischer Arbeitsunfall am Sonntagvormittag beim Gruberhof am Kaserbachweg in Schalders (Gemeinde Vahrn). Ein 68-jähriger Landwirt kam mit seinem Traktor im steilen Gelände ins Rutschen. Das Fahrzeug kippte und begrub den Mann unter sich.

Der Bauer wurde dabei schwer verletzt und musste nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber Pelikan 2 ins Krankenhaus von Brixen geflogen werden. Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von Schalders und Vahrn, das Weiße Kreuz sowie die Carabinieri.

Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen.

Bezirk: Eisacktal

