78-jährige Frau in Wien nach Wettlokal-Besuch ausgeraubt

Von: apa

Eine 78-Jährige ist in der Nacht auf Freitag in Wien-Döbling auf dem Heimweg von einem Wettlokal überfallen und ihres Gewinns von ein paar tausend Euro in bar beraubt worden. Die Frau bemerkte, dass ihr jemand folgte und beeilte sich zu ihrem Wohnhaus. Doch der Unbekannte holte sie ein und versetzte ihr im Stiegenhaus einen heftigen Stoß. Der Mann entriss ihr die Geldbörse und das Mobiltelefon und flüchtete, berichtete die Polizei am Samstag. Die 78-Jährige blieb unverletzt.

Die Seniorin rief sofort nach dem Überfall gegen 4.00 Uhr die Polizei. Die Fahndung war bisher erfolglos. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle West, übernahm die Ermittlungen.