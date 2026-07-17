78-jährige Frau stirbt nach Unfall im Gadertal

Von: mk

Abtei – Ein tragischer Verkehrsunfall auf einer Forststraße in Abtei im Gadertal hat am Donnerstag ein Todesopfer gefordert. Eine 78-jährige Frau ist im Krankenhaus von Bozen ihren schweren Verletzungen erlegen.

Die Frau war ins Spital eingeliefert worden, nachdem sie am Donnerstagnachmittag bei einem schweren Unfall aus dem Fahrzeug geschleudert worden war. Sämtliche Bemühungen der Ärzte erwiesen sich als vergebens.

Der Unfall ereignete sich gegen 16.00 Uhr auf der Forststraße, die den Piz La Ila mit Stern im Gadertal verbindet, berichtet die Zeitung Alto Adige. Im Fahrzeug befanden sich die 78-Jährige und der Fahrer – beide stammen aus der Gegend. Nach einer ersten Rekonstruktion der Ermittler verlor der Fahrer plötzlich die Kontrolle über den Wagen, woraufhin sich das Auto um die eigene Achse drehte.

Während dieser unkontrollierten Bewegung wurde die 78-Jährige aus dem Pkw geschleudert. Das Fahrzeug kam kurz darauf zum Stillstand. Obwohl der Fahrer unverletzt blieb, erlitt er einen schweren Schock und verständigte sofort die Rettungskräfte.

Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr von Stern, der Notarzthubschrauber des Aiut Alpin Dolomites sowie die Retter der Finanzpolizei. Die schwerstverletzte Frau wurde mit dem Hubschrauber in kritischem Zustand in das Bozner Krankenhaus geflogen, verstarb jedoch kurz nach ihrer Einlieferung.

Das Paar war in Stern sehr bekannt, die Tragödie hat in der Gemeinde tiefe Trauer und Betroffenheit ausgelöst. Die Ermittlungen der Behörden laufen, um den genauen Unfallhergang zu rekonstruieren und die Ursache für den Kontrollverlust über das Fahrzeug zu klären.