Abkühlung und etwas Regen steht Südtirol bevor

Bozen – Frühsommerliche Temperaturen herrschen aktuell im Süden Südtirols vor. Das Thermometer kletterte am Mittwoch in Branzoll am höchsten. 24 Grad wurden gemessen.

Das wird sich in Kürze aber wieder ändern. Wie Landesmeteorologe Dieter Peterlin schildert, wird es Anfang nächster Woche deutlich kühler. “Zehn Grad weniger als derzeit”, so der Südtiroler Wetterexperte. Doch die Abkühlung ist nicht von Dauer. “In der zweiten Wochenhälfte steigen die Temperaturen schon wieder an”, erklärt Peterlin.

Er wartet aber mit einer positiven Nachricht auf. Niederschläge sind im Anmarsch – auch wenn sie nicht ergiebig sein werden, könnten sie doch für zumindest etwas Entspannung sorgen.

In den nächsten Tagen bzw. Nächten gibt es jeweils ein paar Regenschauer, vielleicht auch mal stellenweise ein Gewitter. Mehrere Fronten ziehen durch und sorgen für etwas wechselhafteres Wetter. Es kann also immer wieder mal nass werden, der große Regen ist das aber nicht.