Abschiebungen in Südtirol: Harte Maßnahmen und geringe Erfolgsquote

Bozen – Von zehn Menschen, die Italien verlassen müssten, wird schlussendlich nur einer in sein Heimatland abgeschoben. Das zeigen Statistiken.

ORF Südtirol Heute ist am Freitag der Frage nachgegangen, was es mit dem harten Durchgreifen der Polizei in Südtirol auf sich hat und ob womöglich alles nur Show ist.

Es kristallisiert sich heraus, dass es besonders darum geht, straffällig gewordene Migranten “weg von Südtirol” zu bringen. Eine tatsächliche Abschiebung gelingt nur selten, was auch der neue Quästor weiß.

Bei dem neuen harten Vorgehen scheint es zudem Menschen zu treffen, die nichts verbrochen haben. Schaut rein: