Aktuelle Seite: Home > Chronik > Acht Anklagen wegen Anschlagsplänen zu Trumps Geburtstag
Zu Trumps Geburtstag soll ein Anschlag geplant worden sein

Acht Anklagen wegen Anschlagsplänen zu Trumps Geburtstag

Freitag, 10. Juli 2026 | 01:33 Uhr
Zu Trumps Geburtstag soll ein Anschlag geplant worden sein
APA/APA/AFP/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/CHIP SOMODEVILLA
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Wegen eines mutmaßlich geplanten Anschlags auf ein Kampfsport-Event am Geburtstag von US-Präsident Donald Trump sind acht Männer angeklagt worden. Eine Grand Jury in Columbus legt ihnen Verschwörung zur Unterstützung von Terroristen, zum Mord auf dem Hoheitsgebiet der Regierung sowie zum Mord an einem Regierungsmitglied zur Last, wie das Justizministerium mitteilte. Damit droht den Männern eine lebenslange Gefängnisstrafe.

Die Verdächtigen wollten nach Angaben des Justizministeriums mit Sprengstoff bestückte Drohnen rund um das Kampfsport-Event einsetzen, um eine Evakuierung der Veranstaltung zu erzwingen. Im Anschluss sollten Scharfschützen demnach “hochrangige Ziele” in der flüchtenden Menschenmenge ins Visier nehmen.

Weitere Festnahme in West Virginia

Zuvor hatten die Ermittler von sieben Festnahmen berichtet, diese Woche sei eine weitere im Bundesstaat West Virginia dazugekommen. Der 21-Jährige war demnach als Scharfschütze vorgesehen.

An Trumps 80. Geburtstag, dem 14. Juni, hatten in einer eigens vor dem Weißen Haus errichteten Arena Käfigkämpfe der Profiliga Ultimate Fighting Championship (UFC) stattgefunden. Trump gilt als Fan von Mixed Martial Arts – einem oft blutigen Kampfsport, der Techniken unter anderem aus dem Boxen, Ringen, Kickboxen, Karate und Jiu-Jitsu vereint. Neben dem Präsidenten und seiner Familie zählten auch mehrere Kabinettsmitglieder zu den Gästen.

Offiziell wurde das Event nicht mit Trumps Geburtstag begründet, sondern mit den Feierlichkeiten rund um den 250. Unabhängigkeitstag der USA. Dieser ist allerdings auf den 4. Juli datiert.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
“Das Märchen Lehrerwunderland Südtirol geht weiter”
Kommentare
47
“Das Märchen Lehrerwunderland Südtirol geht weiter”
Illegale Umbauten: Scharfe Motorradkontrollen auf Passstraßen
Kommentare
38
Illegale Umbauten: Scharfe Motorradkontrollen auf Passstraßen
Italien: Erst Bergrettung alarmiert, Hilfe dann aber abgelehnt
Kommentare
32
Italien: Erst Bergrettung alarmiert, Hilfe dann aber abgelehnt
Bewegungsfreiheit auf Dolomiten-Pässen bald eingeschränkt
Kommentare
29
Bewegungsfreiheit auf Dolomiten-Pässen bald eingeschränkt
Steigende Zahl der Hochzeiten in Südtirol
Kommentare
27
Steigende Zahl der Hochzeiten in Südtirol
Anzeigen
Der Abfallbegleitschein wird digital
Der Abfallbegleitschein wird digital
Gruppo Santini
Drei Tage Mittelalter
Drei Tage Mittelalter
Burg Reifenstein
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 