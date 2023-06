Acht Kinder bei Angriff in Park in Ostfrankreich verletzt

Mehrere Kinder sind bei einem Messerangriff in der französischen Stadt Annecy verletzt worden. Der Angreifer sei verhaftet worden, teilte das Innenministerium am Donnerstag auf Twitter mit. Nach Angaben der Polizei sind die Kinder allesamt um die drei Jahre alt. Insgesamt seien neun Personen verletzt worden, darunter ein Erwachsener. Drei Kinder seien in einem lebensbedrohenden Zustand.

Der Fernsehsender BFM berichtete, der mutmaßliche Täter sei sein syrischer Asylbewerber, der Angriff habe sich in einem Park ereignet. Frankreichs Premierministerin Élisabeth Borne wollte nach dem Angriff zum Ort des Geschehens fahren.

Die genauen Umstände der Tat waren zunächst unklar. Dem Sender BFMTV zufolge hatten sich zum Tatzeitpunkt mehrere Kindergruppen in dem Park nahe des berühmten Sees von Annecy aufgehalten. Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin sprach auf Twitter von einem sehr schnellen Einsatz der Ordnungskräfte.