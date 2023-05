Adelige Virginia von Fürstenberg tot in Meran aufgefunden

Meran – Virginia von Fürstenberg ist in Meran tot aufgefunden worden. Die 48-jährige Künstlerin und Modeschöpferin von adeliger Herkunft befand sich im Hotel Palace. Der leblose Körper wurde am Dienstag auf einer Terrasse im ersten Stock entdeckt.

Vermutet wird, dass sie durch den Sturz aus einem höheren Stockwerk ums Leben gekommen ist.

Maria Clara von Fürstenberg ist in Genua geboren, berichtet Alto Adige online. Sie ist die Tochter von Elisabetta Guarnati und Sebastian Egon von Fürstenberg.

Ihre Großeltern sind Prinz Tassilo und Clara Agnelli, die Schwester des Anwalts Gianni Agnelli, der als langjähriger geschäftsführender Gesellschafter von Fiat in die Geschichte einging.

Am 18. Februar in diesem Jahr hat der Vater von Virginia von Fürstenberg eine Vermisstenanzeige bei den Carabinieir von Marghera aufgegeben, nachdem seine Tochter verschwunden war, ohne jemanden zu informieren. Nach Veröffentlichungen in der Presse meldete die Familie am 21. Februar am Nachmittag, dass Virginia von Fürstenberg sich wieder in ihrer Wohnung aufhalte.