Aiut Alpin Dolomites zieht Bilanz der Wintersaison

St. Ulrich – Der Aiut Alpin Dolomites hat mit heute, 07. April 2024 seine Wintertätigkeit eingestellt, welche am 02. Dezember 2023 gestartet war.

Täglich standen ein Pilot, ein Windenmann, ein Anästhesist als Notarzt, ein Bergretter, eine Lawinenhundestaffel und ein Hubschraubertechniker im Einsatz. Diese flogen im Auftrag der Landesnotrufzentrale 112 mit dem Aiut Alpin Dolomites Hubschrauber H 135 T3 insgesamt 524 Einsätze, wovon 86 in der Dunkelheit mit Nachtsichtgeräten (NVG) durchgeführt wurden.

Der Großteil dieser Wintereinsätze betraf Verletze auf den Skipisten, aber der Aiut Alpin Dolomites rückte auch zu medizinischen Einsätzen, zu Einsätzen für Tourengeher, zu Freizeit-, Arbeits- und Straßenunfällen, sowie zu Suchaktionen aus. Achtmal wurde der Aiut Alpin Dolomites zu einem Lawinenabgang gerufen. In der Basis in Pontives leisteten täglich die Hundestaffeln des SAGF/Finanzwache und der Polizei Bereitschaftsdienst.

Die Einsätze aufgeteilt nach Provinzen, Verletzungsart und Herkunftsland:

Einsätze in den Provinzen:

Südtirol 493

Trentino 15

Belluno 16

Geborgen wurden:

209 medizinische Notfälle

283 Verletzte

22 Unverletzte

21 Tote (18 wegen medizinischen Notfällen und drei infolge von Verletzungen)

Herkunftsland der geborgenen Personen:

Italien 323 (davon Südtiroler 201)

Deutschland und Österreich: 116

Andere Länder: 96

Ein besonderer Dank gilt allen Mitarbeitern, sowie all jenen, die in irgendeiner Weise zum besseren Gelingen unserer Heli-Einsätze zu Gunsten der in Not geratenen Personen beigetragen haben. Auch die gute Zusammenarbeit mit der HELI und der Landesnotrufzentrale 112 wollen wir hervorheben.

Aiut Alpin Dolomites wird die Sommertätigkeit am 08. Juni 2024 wieder aufnehmen.