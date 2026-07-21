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Aktion soll Bewusstsein schärfen

Aktion am Stilfser Joch zeigt, wie wir den Gletscher strapaziert haben

Dienstag, 21. Juli 2026 | 12:01 Uhr
SäuberungsaktionStilfserjochStationsleiterin FolieFreiwillige
LPA/Forststation Schlanders
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Von: mk

Schlanders – Unterstützung für eine groß angelegte Müllsammelaktion auf den Gletschern im Gebiet des Stilfserjochs: Mit dieser Bitte war eine Gruppe bergbegeisterter Freunde aus der Provinz Lecco vor zwei Jahren an das Forstinspektorat Schlanders herangetreten. “Der Landesforstdienst hat die Initiative von Beginn an begrüßt und unterstützte aktiv die Umsetzung dieser besonderen Umweltaktion”, berichtet der Direktor des Forstinspektorats Schlanders Andreas Platter.

LPA/Forststation Schlanders

“Bereits in der Vergangenheit waren in regelmäßigen Intervallen Abfälle durch die Forstarbeiter des Landesforstdienstes eingesammelt und abtransportiert worden. Durch den fortschreitenden Rückgang der Gletscher waren nun erneut größere Mengen an Müll freigelegt worden, insbesondere unterhalb der Naglerspitze sowie am Madatschferner unterhalb der Livrio-Spitze”, so Platter.

LPA/Forststation Schlanders

Am Wochenende zwischen Donnerstag, 16. Juli, und Samstag, 18. Juli, war es wieder so weit: Der Zeitraum der Säuberungsaktion wurde bewusst in die Hochsommermonate gelegt, da der fortschreitende Gletscherrückgang zahlreiche Abfälle sichtbar gemacht hatte, die über Jahrzehnte im Eis eingeschlossen gewesen waren und nun wieder zum Vorschein kamen. Die Leiterin der Forststation Prad Barbara Folie koordinierte die Säuberungsaktion. Daran beteiligten sich zahlreiche Partner und Helfer: Neben den Freiwilligen rund um Giovanni Calvi und Cesare Mauri aus der Provinz Lecco waren auch Forstarbeiter des Landesforstdienstes mit Vorarbeiter Fabian Stecher im Einsatz.

LPA/Forststation Schlanders

“Die Initiative stellt ein beispielhaftes Projekt der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zwischen Südtirol und der Lombardei dar”, unterstreicht Forstwirtschaftslandesrat Luis Walcher: “Alle beteiligten Organisationen verfolgen das gemeinsame Ziel, die einzigartige Hochgebirgslandschaft des Ortlergebietes von Altlasten zu befreien und einen Beitrag zum Schutz dieses sensiblen Naturraumes zu leisten.”

Bewusstsein für Auswirkungen des Klimawandels

Mit der Aktion wurde nicht nur Müll entfernt, sondern auch das Bewusstsein für die Auswirkungen des Klimawandels geschärft, betont Forstinspektoratsdirektor Platter: “Die freigelegten Abfälle zeigten eindrücklich, welche Spuren menschliche Aktivitäten auch in hochalpinen Regionen hinterlassen können und wie wichtig ein verantwortungsvoller Umgang mit der Natur ist. Die erfolgreiche Durchführung der Aktion unterstreicht einmal mehr, von welcher Bedeutung das gemeinsame Engagement von Freiwilligen, Behörden und lokalen Institutionen für den Schutz der alpinen Umwelt ist. Die Beteiligten haben einen wertvollen Beitrag zum Erhalt der einzigartigen Natur- und Kulturlandschaft des Stilfserjochgebietes geleistet.”

LPA/Forststation Schlanders

Unterstützt wurde die Sammelaktion auch durch die Bergrettung der Finanzpolizei der Kasernen Schlanders und Bormio. Auch die beiden Liftbetreibergesellschaften im Gebiet des Stilfserjochs trugen zum Gelingen der Arbeiten bei. Da sich ein Teil der Ablagerungen in schwer zugänglichem Gelände befand, erfolgte der Abtransport des gesammelten Materials teilweise mit Unterstützung eines Hubschraubers. Die anschließende fachgerechte Entsorgung wurde gemeinsam von den Gemeinden Stilfs und Bormio übernommen.

Bezirk: Vinschgau

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