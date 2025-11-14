Alarmstimmung am Brennerpass

Von: luk

Brenner – Am frühen Nachmittag ist es am Bahnhof Brenner erneut zu einem groß angelegten Gefahrguteinsatz gekommen. Mehrere Feuerwehren – darunter die Wehren aus Sterzing, Thuins, Gossensass und Pflersch – sowie ein Team des Weißen Kreuzes rückten aus, nachdem unter einem Kesselwaggon austretende Flüssigkeit entdeckt worden war. Der Waggon war mit chemischen Substanzen beladen.

Die Verschlüsse des Waggons wurden überprüft und Proben der Flüssigkeit entnommen. Die Einsatzkräfte arbeiteten dabei in spezieller Schutzkleidung, wie bei Gefahrgutalarm vorgesehen. Die anschließende Analyse ergab jedoch rasch, dass es sich lediglich um Wasser handelte.

Nach der Entwarnung wurde der Einsatz beendet. Die Mannschaften kehrten in ihre Stützpunkte zurück. Am Bahnhof Brenner kommt es regelmäßig zu derartigen Vorfällen an Güterwagons.