Alkolenker beging nach Unfall in Bregenz Fahrerflucht

Von: apa

Ein alkoholisierter 33-jähriger Autofahrer hat am Freitagabend in Bregenz nach einem Unfall an einer Kreuzung Fahrerflucht begangen. Der Mann krachte mit dem Pkw einer 41-Jährigen zusammen, er fuhr ohne anzuhalten weiter. Die 41-Jährige folgte ihm und verständigte die Polizei. Der 33-Jährige wurde kurze Zeit später angehalten, sein Alkotest fiel positiv aus. Gültigen Führerschein besitzt er keinen. Die 41-Jährige, ihre Beifahrerin und drei Kinder wurden leicht verletzt.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall gegen 23.20 Uhr an der Kreuzung der Rheinstraße mit der Prälatendammstraße. Die Ampelstellung zum Zeitpunkt des Unfalls war vorerst unklar und Gegenstand weiterer Ermittlungen. Der 33-Jährige und seine Beifahrerin blieben unverletzt, die Fahrzeuge wurden leicht beschädigt. Der Mann wird bei Bezirkshauptmannschaft und Staatsanwaltschaft angezeigt.