Aktuelle Seite: Home > Chronik > Alpenpass: Wochenlange Sperren beeinträchtigen Verkehr
Bauarbeiten für Lawinenschutz

Alpenpass: Wochenlange Sperren beeinträchtigen Verkehr

Montag, 30. März 2026 | 17:53 Uhr
mebo a22 Für die Schnellstraße Mebo sind verschiedene Instandhaltungsarbeiten vorgesehen. Mitte Jänner 2024 werden die Brückenfugen bei Sigmundskron verbessert. sperre umleitung sym straße arbeitenmatt-aylward-PgtNHbPZ9Mg-unsplash
Unsplash
Schriftgröße

Von: luk

Reschen – Auf der österreichischen Seite des Reschenpasses kommt es ab Mitte April zu umfangreichen Verkehrseinschränkungen. Grund sind Bauarbeiten für eine neue Lawinenschutzgalerie entlang der Reschenstraße (B180) in Tirol.

Wie das Land Tirol mitteilt, wird die Straße zwischen der Kajetanbrücke und Nauders vom 13. April bis 8. Mai werktags mehrfach gesperrt. Konkret ist die Strecke von Montag bis Freitag jeweils von 7.00 bis 12.30 Uhr sowie von 13.30 bis 18.00 Uhr nicht befahrbar. Am 21. April bleibt die Straße wegen des Radrennens Tour of the Alps sogar durchgehend gesperrt.

Außerhalb dieser Zeiten wird der Verkehr einspurig mit Ampelregelung geführt. An stark frequentierten Wochenenden soll die Straße hingegen zweispurig offen bleiben.

Während der Sperren wird der Verkehr großräumig über die Schweiz umgeleitet – über die Martinsbrucker Straße (B185), die Engadinerstraße (H27) sowie die B184.

Für bestimmte Fahrzeuge gelten jedoch Einschränkungen: Lkw mit Anhänger über 6,5 Meter Länge sowie Busse über 13 Meter können die Umleitung nicht nutzen. Sie müssen die Sperrzeiten abwarten oder auf die Route über den Brennerpass ausweichen.

Die Maßnahmen sind notwendig, um Felssicherungsarbeiten und Straßenbau im Bereich der neuen Schutzgalerie durchzuführen.

Bezirk: Vinschgau

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Vinschgau

Meistkommentiert
Kronplatz: Speicherbecken soll Wald verdrängen
Kommentare
61
Kronplatz: Speicherbecken soll Wald verdrängen
In den Dolomiten: Linienbus kracht in Feuerwehrhalle
Kommentare
43
In den Dolomiten: Linienbus kracht in Feuerwehrhalle
Gewaltsame Attacke in Meran
Kommentare
38
Gewaltsame Attacke in Meran
Italien plant Social-Media-Verbot für unter 14-Jährige
Kommentare
32
Italien plant Social-Media-Verbot für unter 14-Jährige
Bericht: USA bereiten wochenlange Bodenoffensive im Iran vor
Kommentare
29
Bericht: USA bereiten wochenlange Bodenoffensive im Iran vor
Anzeigen
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 