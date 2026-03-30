Alpenpass: Wochenlange Sperren beeinträchtigen Verkehr

Von: luk

Reschen – Auf der österreichischen Seite des Reschenpasses kommt es ab Mitte April zu umfangreichen Verkehrseinschränkungen. Grund sind Bauarbeiten für eine neue Lawinenschutzgalerie entlang der Reschenstraße (B180) in Tirol.

Wie das Land Tirol mitteilt, wird die Straße zwischen der Kajetanbrücke und Nauders vom 13. April bis 8. Mai werktags mehrfach gesperrt. Konkret ist die Strecke von Montag bis Freitag jeweils von 7.00 bis 12.30 Uhr sowie von 13.30 bis 18.00 Uhr nicht befahrbar. Am 21. April bleibt die Straße wegen des Radrennens Tour of the Alps sogar durchgehend gesperrt.

Außerhalb dieser Zeiten wird der Verkehr einspurig mit Ampelregelung geführt. An stark frequentierten Wochenenden soll die Straße hingegen zweispurig offen bleiben.

Während der Sperren wird der Verkehr großräumig über die Schweiz umgeleitet – über die Martinsbrucker Straße (B185), die Engadinerstraße (H27) sowie die B184.

Für bestimmte Fahrzeuge gelten jedoch Einschränkungen: Lkw mit Anhänger über 6,5 Meter Länge sowie Busse über 13 Meter können die Umleitung nicht nutzen. Sie müssen die Sperrzeiten abwarten oder auf die Route über den Brennerpass ausweichen.

Die Maßnahmen sind notwendig, um Felssicherungsarbeiten und Straßenbau im Bereich der neuen Schutzgalerie durchzuführen.