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Alpinisten am Ortler aus schwieriger Lage gerettet

Mittwoch, 05. August 2026 | 15:27 Uhr
Pelikan 3
HELI – FLUGRETTUNG SÜDTIROL
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Von: Lukas Unterkofler

Sulden – Ein aufwendiger Rettungseinsatz hat sich am Dienstagnachmittag Tabaretta-Klettersteig am Ortler abgespielt. Zwei Alpinisten – ein Vater und dessen Tochter – gerieten in dem hochalpinen Steig in eine Notlage und musste von der Bergrettung mit dem Hubschrauber geborgen werden.

Zum Einsatz kamen der Rettungshubschrauber Pelikan 3 sowie die Bergrettung Sulden. Um den Mann erreichen zu können, wurde eine rund 70 Meter lange Seilwinde eingesetzt. Die Rettung gestaltete sich besonders anspruchsvoll, da sich der Hubschrauber in unmittelbarer Nähe der steilen Felswand begeben musste.

Nach Angaben der Einsatzkräfte gelang die Bergung dank des reibungslosen Zusammenspiels zwischen Pilot, Windenoperator und Bergrettern. Die beiden Alpinisten blieben unverletzt und wurden sicher ins Tal gebracht.

Der Tabaretta-Klettersteig an der Nordseite des Ortlers zählt zu den schwierigsten und ausgesetztesten Klettersteigen im Alpenraum.

 

Bezirk: Vinschgau

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